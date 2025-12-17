https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/saglik-bakanligi-acikladi-mutasyonlu-h3n2-virusu-turkiye-icin-tehlikeli-mi--1101867498.html

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hızla yayılıyor, mutasyonlu H3N2 virüsü Türkiye için tehlikeli mi?

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Hızla yayılıyor, mutasyonlu H3N2 virüsü Türkiye için tehlikeli mi?

Tüm dünyada etkili olan grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığı açıklandı. 17.12.2025

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan mutasyonlu grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Ülkemizde bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, bu varyant yani H3N2 varyantı onun da K tipi ülkemizde çok şükür şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor" dedi. Vakalarda artış görüyoruzKamuoyunda "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantı ve Türkiye'deki grip vakalarının seyrine ilişkin bilgileri paylaşan Doç. Dr. Demirkol, "Havaların soğumasıyla vatandaşlarımızda bununla ilgili bir endişe oluyor. Çevrelerinde, iş ortamlarında, çocuklarının okullarında gribin fazlaca görülmesine bağlı olarak bulaşıcılığın da getirmiş olduğu bir durumla birlikte vakalarımızda artış görüyoruz." ifadelerini kullandı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak bu dönemlerde bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Demirkol, bu dönemlerde influenza yani gribe sebep olan virüsün tüm dünyada olduğu gibi arttığını söyledi.Her yıl mutasyona uğruyorMutasyona uğramış H3N2 virüsünün Avustralya'da başlayıp Avrupa'ya yayılan bir çeşit grip virüsü olduğunu, bunun K varyantının son dönemde Avrupa'da görüldüğünü anlatan Demirkol, söz konusu varyantın çok yoğun bir şekilde gribal enfeksiyonun artmasına sebep olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Demirkol, "Ülkemizde bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, bu varyant yani H3N2 varyantı onun da K tipi ülkemizde çok şükür şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu varyant doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü. Bu sene de bu varyanta uğrayarak dünyada etkili olmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.Gripten nasıl korunacağız?Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, gripten korunmak için klasik önlemlerin önemine dikkati çekerek, özellikle yaşlıların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini söyledi.Gribal belirtileri olan kişilerin kalabalık alanlara girmemesi, bol sıvı tüketmesi ve mümkünse evde istirahat etmesi gerektiğini belirten Demirkol, "Özellikle gribal bulgular olduğunda kalabalık ortamlara hastalarımızın girmemesini, bol su tüketmelerini, hastalık dönemlerinde bulaşıcılığı azaltmak için de mümkünse evden çıkmamayı, istirahat etmeyi öneriyoruz. Hijyen, el yıkama, toplu ortamlarda bulunduktan sonra hijyen şartlarının tekrar sağlanması da önemli." değerlendirmesinde bulundu.Demirkol, Türkiye'de tüm grip vakalarının anlık olarak takip edildiğini ifade ederek, "Endişe oluşturacak bir seviyeye gelmeden grip sezonunu atlatmayı da ümit ediyoruz. Ülkemizde bu mutasyon şu anda bizim için endişeleneceğimiz seviyede değil. Tüm grip vakaları anlık takip ediliyor. Vatandaşlarımızın bu anlamda bize güvenmelerini içlerinin rahat etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

