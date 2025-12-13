Uzmanı uyardı: H3N2 grip varyantı çok hızlı yayılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/uzmani-uyardi-h3n2-grip-varyanti-cok-hizli-yayiliyor-1101776270.html

Mutasyona uğramış H3N2 infulenza virüsünün daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer uyardı ve belirtileri...

Tüm dünyada hızla yayılan mutasyona uğramış H3N2 influenza virüsünün yayılım hızına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, "İnfluenza A virüslerinin bir alt grubu olan H3N2, hem hayvanlarda hem de insanlarda enfeksiyon oluşturma potansiyeline sahip" dedi. Yeni virüsün solunum yollarını etkilediğini, ateş, kas ağrısı, yorgunluk gibi belirtilere neden olabileceğini söyleyen Dr. Özer uyardı.Zatürreye dönüşebilirUzm. Dr. Songül Özer, Özer, sağlıklı bireylerde genellikle bir hafta içinde iyileşme görülse de altta yatan kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, küçük çocuklar ve hamileler gibi yüksek risk gruplarında zatürre (pnömoni) ve diğer ciddi komplikasyonlara ilerleyebildiğini belirtti.Yeni tespit edilen virüs varyantının, yaz mevsiminde Güney Yarımküre'de, Avustralya'da ortaya çıktığını hatırlatan Özer, "Sonbahar ve kış aylarında ise Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlandı. Şu anda Avrupa'da en sık rastlanan varyant budur. Bu durumun yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacağı, virüsün tüm dünyaya yayılabileceği öngörülüyor." uyarısında bulundu.Çocuklar risk altındaEskiden bu yana bilinen H3N2 ile yeni varyantını karşılaştıran Özer, bu yıl karşılaştıkları varyantın biraz daha hızlı yayılabildiğine dikkati çekti.Özer, "Virüsün yaptığı hastalığın daha ağır olacağına ve bir pandemiye neden olacağına dair belirti bulunmamaktadır. Genelde bildirilen vakalar hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyretmektedir. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğüne ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebildiğine ilişkin veriler mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de görüldüğüne dair bilgi yokYeni varyantın henüz Türkiye'de görüldüğüne dair bir bilgi bulunulmadığına dikkati çeken Özer, virüsün Türkiye'ye de gelebileceğini, hafif ve ağır vakalar görülebileceğini aktardı.Özer, virüsün salgına neden olmaması ve genel korunma önlemleri alındığında bulaşmanın engellenmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Mevcut grip aşılarının içinde bu varyant olmayabilir ama mevcut aşıların halen ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yaklaşık yüzde 70 koruma sağladığı bilinmektedir. Özellikle risk grubundaki kişilerin kendilerini korumaları önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.Yeni virüsten nasıl korunulur?Uzm. Dr. Songül Özer, H3N2 virüsü enfeksiyonunun, spesifik bir tedaviden ziyade çoğunlukla destekleyici bakım ile iyileştiğini belirterek, şunları kaydetti: Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmak gerektiğini kaydeden Özer, mendil yoksa avuç içine değil kola öksürmenin damlacıkların yayılmasını önlediğini ifade etti. Özer, kullanılan mendillerin derhal çöpe atılması gerektiğinin önemine işaret ederek, "Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve kalabalık, kapalı ortamlarda özellikle hasta olanların cerrahi maske takmaları gerekmektedir. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin okula, işe veya kalabalık yerlere gitmemesi, hastalığı yaymamak adına kritik önem taşır." uyarısında bulundu.

