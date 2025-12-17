https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/rusya-savunma-bakani-belousov-rus-ordusu-stratejik-inisiyatifi-elinde-tutuyor-ve-neredeyse-her-1101877871.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rus ordusu stratejik inisiyatifi elinde tutuyor ve neredeyse her yönde ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu ve cephenin neredeyse her isitkametinde... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nda konuşan Bakan Andrey Belousov, gelecek yıl için en önemli görevin taarruzun mevcut ivmesini korumak ve artırmak olduğunu belirtti.Belousov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu yıl 300'den fazla yerleşim yerini ve 6 bin kilometrekareden fazla alanı kontrol altına aldığını, bu rakamın geçen yılki rakamdan 3 kat fazla olduğunun altını çizdi.Belousov’un öne çıkan açıklamaları:🔻Vovçansk'ın kontrol altına alınasının ardından, Harkov ve Sumi bölgelerinde bir ‘güvenlik bölgesi’ oluşturulacak. Kupyansk'ın ele geçirilmesi, Harkov Bölgesi’ndeki ‘güvenlik bölgesini’ genişletecek ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bombardıman tehdidini azaltacak. 🔻Rus birlikleri, Kramatorsk ve Slavyansk'ın kurtarılması için kilit önem taşıyan Konstantinovka için çatışıyor. Bu şehrin ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) kurtarılmasının hızla tamamlanmasını sağlayacak.🔻Rus Silahlı Kuvvetlerinin 2026 yılındaki en önemli görevi, özel askeri operasyon bölgesindeki taarruzun ivmesini korumak ve artırmaktır.🔻Rusya, Avrupa ve Kiev'in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmaktan kaçınmaya ve Rusya'yı zayıflatma umuduyla uzatmaya çalıştığını açıkça görüyor.🔻Avrupa ve Kiev'in politikaları, askeri harekatın 2026'da da devam etmesi için gerçek önkoşullar yaratıyor.🔻Rus Silahlı Kuvvetleri, düşmana gücünü dayatmaya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savunmasını zayıflatmaya ve ordu birliklerini yok etmeye devam etmelidir.🔻 Rus hava savunmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarını püskürtmedeki etkinliği ortalama yüzde 97'dir.İnsansız sistemler kuvvetlerinin kurulmasını kilit bir konu olarak nitelendiren Belousov:🔻Rusya, taktik insansız hava araçlarının muharebe koşullarında kullanımında Ukrayna'ya karşı iki kat üstünlük sağladı, Rubikon Merkezi ise uluslararası çapta tanındı.🔻İnsansız sistemler kuvvetlerinin kurulması 2026’da tamamlanmalıdır.🔻On binlerce kişinin İHA konusunda eğitimden geçmesi sağlanmalı, birliklerin ise yeni tip saldırı İHA'larıyla donatılmalıdır.

