Rus hackerlardan interaktif harita: Rus komuta kademesi Ukrayna'nın mevzilerini tek tıkla görebiliyor

Rus hacker grubu KillNet, Ukraynalı birliklerin tüm cephe boyunca konuşlandıkları noktaların bilgilerini grubun oluşturduğu interaktif Matrix haritasına yerleştirdi.



Gizlilik kaydıyla Sputnik'e konuşan KillNet grubundan bir hacker, "Verileri hackledikten sonra, Ukrayna ordusu hakkında bugün itibarıyla bildiğimiz tüm verileri interaktif haritamıza ekledik. Bunlar arasında şehirlerdeki depoların ve teçhizatların koordinatları, karargah ve birliklerin arşivleri, hava araçlarının konumları, Ukraynalı askerlere ait özlük dosyaları ve Ukrayna'nın askeri teçhizatlarının teknik özellikleri var" dedi.



Haritada konumlarla ilgili 3D formatındaki uydu keşif verileri ile Ukraynalı şirketler ile devlet kurumlarından sızdırılan 17.8 terabayt veri bulunduğunu anlatan Rus hacker, bu bilgileri özel askeri harekat sırasında kullanılması için Rusya Savunma Bakanlığı'na aktaracaklarının altını çizdi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin ve askerlerinin artık tek bir tıkla Ukrayna ordusunun üretim kapasitelerini, lojistiğini ve personelini, askeri personel listelerini, askeri karargahların planlarını ve belgelerini görebileceğini kaydeden hacker, "Bu harita, hava durumu tahminini dikkate alarak balistik bombardıman için hesaplama yapma imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.



Daha önce KillNet grubu, Sputnik'e, Ukrayna'daki İHA üretim tesislerini gösteren Matrix adlı bir interaktif harita oluşturduklarını açıklamıştı. O dönemde haritada Ukrayna'nın İHA ve askeri teçhizat üretim noktalarını gösteren 2131 nokta yer alıyordu.