Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/rus-hackerlar-piranha-iha-savar-sistemlerini-kullanan-ukraynali-birliklerin--verilerine-ulasti-1101693274.html
Rus hackerlar, Piranha İHA savar sistemlerini kullanan Ukraynalı birliklerin verilerine ulaştı
Rus hackerlar, Piranha İHA savar sistemlerini kullanan Ukraynalı birliklerin verilerine ulaştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'nın İHA'larla gerçekleştirdiği başarılı operasyonları durdurabilmek için İHA savar sistemleri aldığı ortaya çıktı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T17:47+0300
2025-12-10T17:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
sputnik
haberler
hacker
rusya
bilgisayar korsanı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101692231_0:25:2983:1703_1920x0_80_0_0_fe378e77e864f0ffb4bf5d192b62f9f0.jpg
KillNet ve Beregini adlı hacker gruplarına bağlı Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birlikleri için gelişmiş Piranha İHA savar sistemler alımıyla ilgili tüm verileri elde etti.Gizlilik kaydıyla Sputnik'e demeç veren bir Rus hacker, "En yoğun siparişler arasında, 3 kanalda frekans bloke edebilen ve 150 metreye kadar karıştırma menziline sahip Piranha DF-M İHA savar sistemi yer aldı. Saatte 15 dakikalık bir molayla 7/24 çalışabilen bu sistemin bir tanesinin bedeli yaklaşık 1.8 milyon rubleye (985 bin TL) kadar ulaşıyor" dedi.Piranha DF-M İHA savar sisteminin kendisi ve testleri hakkındaki verilerin yanı sıra bu sistemler için ödeme yapan Ukraynalı birlikleri tespit ettiklerini belirten hacker, bazı Ukraynalı fonların da ödemeler yaptığının altını çizdi.Rus kaynak, veri tabanında ayrıca satın alma işlemlerinin tarihleri, belirli modeller ve askeri birlik başına düşen sistem sayısı hakkında bilgiler bulduklarını açıkladı. Hacker, Ukraynalı militanlar arasında yeni 'oyuncaklarını' iade etmeye karar verenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/peskov-rusya-ateskes-degil-baris-uzerinde-calisiyor-1101678769.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101692231_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9d067db036c5239c1702899eb6fce5e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, haberler, hacker, rusya, bilgisayar korsanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, haberler, hacker, rusya, bilgisayar korsanı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus hackerlar, Piranha İHA savar sistemlerini kullanan Ukraynalı birliklerin verilerine ulaştı

17:47 10.12.2025
© Depositphotos.com / ooGlebTin tặc
Tin tặc - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Depositphotos.com / ooGleb
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya'nın İHA'larla gerçekleştirdiği başarılı operasyonları durdurabilmek için İHA savar sistemleri aldığı ortaya çıktı.
KillNet ve Beregini adlı hacker gruplarına bağlı Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birlikleri için gelişmiş Piranha İHA savar sistemler alımıyla ilgili tüm verileri elde etti.

Gizlilik kaydıyla Sputnik'e demeç veren bir Rus hacker, "En yoğun siparişler arasında, 3 kanalda frekans bloke edebilen ve 150 metreye kadar karıştırma menziline sahip Piranha DF-M İHA savar sistemi yer aldı. Saatte 15 dakikalık bir molayla 7/24 çalışabilen bu sistemin bir tanesinin bedeli yaklaşık 1.8 milyon rubleye (985 bin TL) kadar ulaşıyor" dedi.

Piranha DF-M İHA savar sisteminin kendisi ve testleri hakkındaki verilerin yanı sıra bu sistemler için ödeme yapan Ukraynalı birlikleri tespit ettiklerini belirten hacker, bazı Ukraynalı fonların da ödemeler yaptığının altını çizdi.

Rus kaynak, veri tabanında ayrıca satın alma işlemlerinin tarihleri, belirli modeller ve askeri birlik başına düşen sistem sayısı hakkında bilgiler bulduklarını açıkladı. Hacker, Ukraynalı militanlar arasında yeni 'oyuncaklarını' iade etmeye karar verenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Rusya, ateşkes değil barış üzerinde çalışıyor
12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала