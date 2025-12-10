Rus hackerlar, Piranha İHA savar sistemlerini kullanan Ukraynalı birliklerin verilerine ulaştı

KillNet ve Beregini adlı hacker gruplarına bağlı Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birlikleri için gelişmiş Piranha İHA savar sistemler alımıyla ilgili tüm verileri elde etti.



Gizlilik kaydıyla Sputnik'e demeç veren bir Rus hacker, "En yoğun siparişler arasında, 3 kanalda frekans bloke edebilen ve 150 metreye kadar karıştırma menziline sahip Piranha DF-M İHA savar sistemi yer aldı. Saatte 15 dakikalık bir molayla 7/24 çalışabilen bu sistemin bir tanesinin bedeli yaklaşık 1.8 milyon rubleye (985 bin TL) kadar ulaşıyor" dedi.



Piranha DF-M İHA savar sisteminin kendisi ve testleri hakkındaki verilerin yanı sıra bu sistemler için ödeme yapan Ukraynalı birlikleri tespit ettiklerini belirten hacker, bazı Ukraynalı fonların da ödemeler yaptığının altını çizdi.



Rus kaynak, veri tabanında ayrıca satın alma işlemlerinin tarihleri, belirli modeller ve askeri birlik başına düşen sistem sayısı hakkında bilgiler bulduklarını açıkladı. Hacker, Ukraynalı militanlar arasında yeni 'oyuncaklarını' iade etmeye karar verenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.