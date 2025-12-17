https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/putin-severski-ozgurlestiren-askerleri-madalya-ile-odullendirdi-1101888699.html
Putin, Seversk’i özgürleştiren askerleri madalya ile ödüllendirdi
Putin, Seversk’i özgürleştiren askerleri madalya ile ödüllendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende, Seversk’in özgürleştirilmesine yönelik operasyona katılan askerlere Rusya... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T18:13+0300
2025-12-17T18:13+0300
2025-12-17T18:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
madalya
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101888530_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_2f9db72af59d049b661442aeb7258a5d.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nın ardından Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonunda görev alan askerlerle bir araya gelerek, 'Rusya Kahramanı' unvanı ve ‘Altın Yıldız’ madalyaları verdi.Seversk’in özgürleştirilmesini “Rus asker ve subaylarının cesaretinin bir sonucu” olarak nitelendiren Putin, operasyon sırasında gösterilen fedakarlık ve kararlılığın altını çizdi.Putin, Seversk’in Rusya için önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Siz ve silah arkadaşlarınız, bizim için önemli olan Rus şehri Seversk’i özgürleştirdiniz” dedi.Rus lider, Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonuna katılan askerlerin “cesur savaşçılar ve gerçek vatanseverler” olduklarını belirterek, “Burada bulunanların hepsi alanında profesyonel, cesur savaşçılar ve vatanın gerçek yurtseverleridir” ifadelerini kullandı.Putin, Seversk operasyonuna katılan askerlere “üstün hizmetleri” için teşekkür ederek, şunları ifade etti:Putin, cepheden gelen askerlerle yaptığı görüşmelerde, onların her zaman öncelikle silah arkadaşları için ödül talep ettiklerine dikkat çekti.Rus lider, Rusya’nın tüm zaferlerinin temelinde halkın orduya ve vatana yönelik özel tutumunun yattığını belirterek şunları söyledi:Putin ayrıca, ordudaki dayanışma ve karşılıklı desteğin önemine vurgu yaparak, “Bu birlik, birbirine destek olma, birbirine gösterilen ilgi ve birbirine duyulan özen son derece büyük bir öneme sahiptir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/putin-2025-ozel-askeri-harekattaki-gorevlerin-ifasinda-onemli-bir-asama-oldu-1101876736.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101888530_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_d62a16dca0941aa89ad714bc071708fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, madalya, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, madalya, özel askeri harekat
Putin, Seversk’i özgürleştiren askerleri madalya ile ödüllendirdi
18:13 17.12.2025 (güncellendi: 18:46 17.12.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende, Seversk’in özgürleştirilmesine yönelik operasyona katılan askerlere Rusya Kahramanı unvanı ve ‘Altın Yıldız’ madalyaları takdim etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nın ardından Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonunda görev alan askerlerle bir araya gelerek, 'Rusya Kahramanı' unvanı ve ‘Altın Yıldız’ madalyaları verdi.
Seversk’in özgürleştirilmesini “Rus asker ve subaylarının cesaretinin bir sonucu” olarak nitelendiren Putin, operasyon sırasında gösterilen fedakarlık ve kararlılığın altını çizdi.
Putin, Seversk’in Rusya için önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Siz ve silah arkadaşlarınız, bizim için önemli olan Rus şehri Seversk’i özgürleştirdiniz” dedi.
Rus lider, Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonuna katılan askerlerin “cesur savaşçılar ve gerçek vatanseverler” olduklarını belirterek, “Burada bulunanların hepsi alanında profesyonel, cesur savaşçılar ve vatanın gerçek yurtseverleridir” ifadelerini kullandı.
Putin, Seversk operasyonuna katılan askerlere “üstün hizmetleri” için teşekkür ederek, şunları ifade etti:
Sizlere ve tüm silah arkadaşlarınıza gösterdiğiniz cesur hizmet, vatanınıza olan sadakatiniz için teşekkür ediyorum. Sizin gibi cesur insanlarla tüm hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. ‘Rusya Kahramanı’ gibi prestijli bir unvanla ödüllendirilmenizden dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyorum.
Putin, cepheden gelen askerlerle yaptığı görüşmelerde, onların her zaman öncelikle silah arkadaşları için ödül talep ettiklerine dikkat çekti.
Her seferinde, onların (silah arkadaşlarının) unutulmaması için ricada bulunuluyor, savaş arkadaşlarının aynı ödülleri hak ettiği, devletin aynı dikkati onlara da göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Bunu parayla satın alamazsınız.
Rus lider, Rusya’nın tüm zaferlerinin temelinde halkın orduya ve vatana yönelik özel tutumunun yattığını belirterek şunları söyledi:
Bunu parayla satın alamazsınız. Halkımızın orduya bakışında, askerlerin birbirine yaklaşımında böyle bir tutum var. Bu, vatanımıza karşı duyulan tutumun bir yansımasıdır. Bunun değeri çok büyüktür. İşte bütün zaferlerimizin temeli ve dayanağı budur.
Putin ayrıca, ordudaki dayanışma ve karşılıklı desteğin önemine vurgu yaparak, “Bu birlik, birbirine destek olma, birbirine gösterilen ilgi ve birbirine duyulan özen son derece büyük bir öneme sahiptir” diye konuştu.