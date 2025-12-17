https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/putin-severski-ozgurlestiren-askerleri-madalya-ile-odullendirdi-1101888699.html

Putin, Seversk’i özgürleştiren askerleri madalya ile ödüllendirdi

Putin, Seversk’i özgürleştiren askerleri madalya ile ödüllendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Seversk'in özgürleştirilmesine yönelik operasyona katılan askerlere

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nın ardından Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonunda görev alan askerlerle bir araya gelerek, 'Rusya Kahramanı' unvanı ve ‘Altın Yıldız’ madalyaları verdi.Seversk’in özgürleştirilmesini “Rus asker ve subaylarının cesaretinin bir sonucu” olarak nitelendiren Putin, operasyon sırasında gösterilen fedakarlık ve kararlılığın altını çizdi.Putin, Seversk’in Rusya için önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Siz ve silah arkadaşlarınız, bizim için önemli olan Rus şehri Seversk’i özgürleştirdiniz” dedi.Rus lider, Seversk’in özgürleştirilmesi operasyonuna katılan askerlerin “cesur savaşçılar ve gerçek vatanseverler” olduklarını belirterek, “Burada bulunanların hepsi alanında profesyonel, cesur savaşçılar ve vatanın gerçek yurtseverleridir” ifadelerini kullandı.Putin, Seversk operasyonuna katılan askerlere “üstün hizmetleri” için teşekkür ederek, şunları ifade etti:Putin, cepheden gelen askerlerle yaptığı görüşmelerde, onların her zaman öncelikle silah arkadaşları için ödül talep ettiklerine dikkat çekti.Rus lider, Rusya’nın tüm zaferlerinin temelinde halkın orduya ve vatana yönelik özel tutumunun yattığını belirterek şunları söyledi:Putin ayrıca, ordudaki dayanışma ve karşılıklı desteğin önemine vurgu yaparak, “Bu birlik, birbirine destek olma, birbirine gösterilen ilgi ve birbirine duyulan özen son derece büyük bir öneme sahiptir” diye konuştu.

