NATO'nun 2026 askeri bütçesi yaklaşık 2.95 milyar euro olarak belirlendi

NATO'nun 2026 askeri bütçesi yaklaşık 2.95 milyar euro olarak belirlendi

NATO, gelecek yıl için sivil bütçesinin 528 milyon 200 bin euro, askeri bütçesinin 2 milyar 420 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyar 948 milyon 200 bin euro... 17.12.2025

dünya

nato

savunma bütçesi

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı için sivil bütçenin 528 milyon 200 bin euroya, askeri bütçesinin 2 milyar 420 milyon euroya çıkarılacağı bildirildi. Bütçenin toplam 2 milyar 948 milyon 200 bin euro olacağının duyurulduğu açıklamada, "Daha spesifik olarak 2026 Askeri Bütçesi, NATO'nun askeri adaptasyonuna, müttefikler arası birlikte çalışabilirliğe, kriz önleme ve yönetimine ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı. Belousov: NATO, hazırlıklarını yoğunlaştırıyorRusya Savunma Bakanı Belousov, bugün yaptığı açıklamada NATO'nun Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanmaya devam ettiğine dikkat çekerek şunları söylemişti: 🔻 NATO, 2030'lu yılların başında Rusya ile yaşanacak bir çatışmaya yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. 🔻 NATO, koalisyon güçlerini artırmaya devam ediyor, nükleer silahlar listesi güncellendi. 🔻 NATO birliklerinin doğu kanadına konuşlandırılma hızı artıyor ve bu amaçla 'askeri Schengen' uygulamasına geçilmesi planlanıyor. 🔻 NATO'nun askeri harcamaları artıyor, bütçesi 1.5 kattan fazla büyüyecek.

