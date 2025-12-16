Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ulusa-seslenecegim-1101854828.html
Trump: Ulusa sesleneceğim
Trump: Ulusa sesleneceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'dan TSİ ile 05.00'Dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını bildirdi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T21:46+0300
2025-12-16T21:49+0300
dünya
donald trump
abd
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan ulusa sesleneceğini söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuşmada Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trumptan-esrar-yasalarinda-tarihi-degisiklik-sinyali-1101845771.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19bd7edf5117476f5cfcb7be0b43f9d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, beyaz saray
donald trump, abd, beyaz saray

Trump: Ulusa sesleneceğim

21:46 16.12.2025 (güncellendi: 21:49 16.12.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'dan TSİ ile 05.00'Dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan ulusa sesleneceğini söyledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuşmada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Değerli Amerikalı yurttaşlarım: Yarın gece, Doğu Zaman Dilimine göre saat 21.00'te, (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusa sesleneceğim. O zaman sizi 'görmeyi' dört gözle bekliyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en i̇yi̇si̇ henüz gelmedi̇
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
DÜNYA
Trump'tan esrar yasalarında tarihi değişiklik sinyali
17:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала