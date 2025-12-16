https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-ulusa-seslenecegim-1101854828.html
Trump: Ulusa sesleneceğim
Trump: Ulusa sesleneceğim
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'dan TSİ ile 05.00'Dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını bildirdi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan ulusa sesleneceğini söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuşmada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'dan TSİ ile 05.00'Dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan ulusa sesleneceğini söyledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuşmada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Değerli Amerikalı yurttaşlarım: Yarın gece, Doğu Zaman Dilimine göre saat 21.00'te, (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusa sesleneceğim. O zaman sizi 'görmeyi' dört gözle bekliyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en i̇yi̇si̇ henüz gelmedi̇