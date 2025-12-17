https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-32-milyar-liralik-gss-borcu-silinecek-1101866023.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek

11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla birlikte 1 Ocak 2016'dan önceye ait GSS prim borçları silinecek.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3.2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borcu silinecek. 1 Ocak 2016'dan önceye ait borçları kapsayacakİlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.1 milyon 477 bin kişinin borcu silinecekBöylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3.2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

