GSS primleri 1 Aralık'tan sonra ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası daha da artacak mı?
GSS primleri 1 Aralık'tan sonra ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası daha da artacak mı?
Genel Sağlık Sigortası'ndaki (GSS) prim oranı, 1 Aralık itibariyle prime esas kazancın yüzde 6'sı olarak yeniden belirlendi, karar da Resmi Gazete'de... 26.11.2025
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sağlık hizmeti almasını sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla devreye giren yeni oran yüzde 6 oldu. Önceden yüzde 3 olarak uygulanan oran yüzde 6 olarak uygulanmaya başlayacak.Gözler asgari ücret zammındaKarar 1 Aralık 2025 tarihinde bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplanırsa aylık ödenecek tutar 780 liradan 1.560 liraya çıkıyor. Ancak yıl başında asgari ücrete gelecek zam Genel Sağlık Sigortası primlerini yükseltecek. GSS kapsamına kimler giriyor?Çalışanlar, emekliler ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sağlık sigortası kapsamındadır.Ancak çalışmayan kişiler sigortalı sayılmadıkları için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alırlar. Aynı şekilde, 18 yaşından sonra okula devam etmeyen ya da liseyi bitirdikten sonra üniversiteye geçmeyip sigortalı bir işte çalışmayanlar da GSS kapsamına girer.Bu kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorsa, sigorta primlerini kendi ceplerinden ödemeleri gerekir.
