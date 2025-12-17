https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/milyonlarca-kisinin-bekledigi-asgari-ucretle-ilgili-bakan-isikhandan-yeni-aciklama---1101864896.html

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu ve rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Bu görüşmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde sürecin devam ettiğini belirterek, ikinci toplantıda rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının görüşleri alındıktan sonra değerlendirmenin yapılacağını dile getirdi. Yarın masaya yeni bir rakam gelecek mi?Soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantı gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz bu bizim en güçlü yönümüz." dedi. Yarın bir rakam konuşulur mu? sorusuna ise Bakan Işıkhan şu yanıtı verdi: İkinci toplantı yarın yapılacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

