https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/milyonlarca-kisinin-bekledigi-asgari-ucretle-ilgili-bakan-isikhandan-yeni-aciklama---1101864896.html
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu ve rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T11:08+0300
2025-12-17T11:08+0300
2025-12-17T11:08+0300
ekonomi̇
asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_86515988a8e6c132a98823e5bbe8baea.jpg
Milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Bu görüşmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde sürecin devam ettiğini belirterek, ikinci toplantıda rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının görüşleri alındıktan sonra değerlendirmenin yapılacağını dile getirdi. Yarın masaya yeni bir rakam gelecek mi?Soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantı gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz bu bizim en güçlü yönümüz." dedi. Yarın bir rakam konuşulur mu? sorusuna ise Bakan Işıkhan şu yanıtı verdi: İkinci toplantı yarın yapılacakAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/abdulkadir-selvi-asgari-ucretliler-ve-emekliler-reis-bizi-unutmasin-diyor-1101833523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46bdf54d80498d520a60626b5144e9c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026
asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuştu ve rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi.
Milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Bu görüşmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde sürecin devam ettiğini belirterek, ikinci toplantıda rakam konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren taraflarının görüşleri alındıktan sonra değerlendirmenin yapılacağını dile getirdi.
Yarın masaya yeni bir rakam gelecek mi?
Soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantı gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz bu bizim en güçlü yönümüz." dedi.
Yarın bir rakam konuşulur mu? sorusuna ise Bakan Işıkhan şu yanıtı verdi:
"Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız."
İkinci toplantı yarın yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.
Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.