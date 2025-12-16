Abdulkadir Selvi: Asgari ücretliler ve emekliler ‘Reis bizi unutmasın’ diyor

"Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için işverenlere, 'Kefenin cebi yok. Elinizi taşın altına koyun' diye seslenmişti. Asgari ücreti sadece rakamlardan ibaret görenlere inat bu Erdoğan’ın insani duruşunu ortaya koyuyor. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Zaten asgari ücretlilerin, memur ve emeklilerin gözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. “Reis bizi unutmasın” diyorlar. Devletin gücünü asgari ücretli ve emekliden yana kullanmasını istiyorlar."