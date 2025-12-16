https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/abdulkadir-selvi-asgari-ucretliler-ve-emekliler-reis-bizi-unutmasin-diyor-1101833523.html
16.12.2025
Milyonların beklediği yeni asgari ücret için takvim işlemeye başladı. Komisyon ilk toplantısını yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise asgari ücret zammını bugünkü köşesine taşıdı.Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde şunları kaydetti:
Abdulkadir Selvi: Asgari ücretliler ve emekliler ‘Reis bizi unutmasın’ diyor
"Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için işverenlere, 'Kefenin cebi yok. Elinizi taşın altına koyun' diye seslenmişti. Asgari ücreti sadece rakamlardan ibaret görenlere inat bu Erdoğan’ın insani duruşunu ortaya koyuyor. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Zaten asgari ücretlilerin, memur ve emeklilerin gözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. “Reis bizi unutmasın” diyorlar. Devletin gücünü asgari ücretli ve emekliden yana kullanmasını istiyorlar."
"Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyonla mücadele programında mesafe alınıyor. Makro göstergeler olumlu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonu kalıcı olarak düşürmezsek yapılacak zamlar enflasyon karşısında çare olmaz yaklaşımının da geçerli yanları var."
"Asgari Ücret Komisyonu perşembe günü ikinci toplantısını yapacak. Ama teklifler önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda alınacak. Asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış yapılması konuşuluyor. Asgari ücret, 27 bin liraya denk geliyor. Bu rakam yeter mi? Yetmez. 4 bin 500 liralık bir artış asgari ücretlinin hangi derdine çare olacak?"
"Bu veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insani bir dokunuş yapmasını gerekli kılıyor. Çünkü asgari ücretlilerin ve emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda."