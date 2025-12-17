Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/meteorolojiden-buzlanma-ve-sis-uyarisi-var-bolge-bolge-hava-durumu-1101858989.html
Meteoroloji'den buzlanma ve sis uyarısı var: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'den buzlanma ve sis uyarısı var: Bölge bölge hava durumu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Aralık Çarşamba tahminine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde sis, buzlanma ve don, Akdeniz’in içlerinde ise kuvvetli rüzgâr görülecek.
2025-12-17T06:53+0300
2025-12-17T06:53+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
buzlanma
sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534531_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_63042e782be99b85794b0757bb8e9b7e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/turkiye-kiyilarinda-ilk-kez-gorulduler-hint-pasifik-kokenli-oluklu-yengecler-arastiriliyor-1101851479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534531_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_084a5032a9df37bca876705a44e310e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17 aralık hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye geneli hava durumu, yağış beklenmiyor, sis ve don uyarısı, pus ve sis, günlük hava durumu, mgm hava tahmini, akdeniz iç kesimleri rüzgar, kuvvetli rüzgar uyarısı
17 aralık hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye geneli hava durumu, yağış beklenmiyor, sis ve don uyarısı, pus ve sis, günlük hava durumu, mgm hava tahmini, akdeniz iç kesimleri rüzgar, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den buzlanma ve sis uyarısı var: Bölge bölge hava durumu

06:53 17.12.2025
© AA / Özgün TiranSis
Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© AA / Özgün Tiran
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kuru ve soğuk bir gün olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ile sis etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km esecek. Hava sıcaklığı kıyılarda yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA: 14°C – Az bulutlu
ÇANAKKALE: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 8°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 7°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 7°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 6°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 11°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE: 14°C – Parçalı bulutlu
SİNOP: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
BATMAN: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 14°C – Parçalı bulutlu
MARDİN: 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Hint- Pasifik kökenli oluklu yengeç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
YAŞAM
Türkiye kıyılarında ilk kez görüldüler: Hint Pasifik kökenli oluklu yengeçler araştırılıyor
Dün, 17:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала