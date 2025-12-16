https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/turkiye-kiyilarinda-ilk-kez-gorulduler-hint-pasifik-kokenli-oluklu-yengecler-arastiriliyor-1101851479.html

Türkiye kıyılarında ilk kez görüldüler: Hint Pasifik kökenli oluklu yengeçler araştırılıyor

Akdeniz'de balıkçılar tarafından bulunan Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler incelemeye alındı. Yengeçler Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye kıyılarında ilk kez görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler şaşırttı. Akdeniz’de balıkçılar tarafından bulunan, Hint-Pasifik kökenli kırmızımsı mor renge sahip oluklu iki yengeç, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde incelemeye alındı.Bölgede ilk kez görüldüFakültenin Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, yengeçlerin Hatay'ın Dörtyol ve Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takıldığını söyledi. Bilimsel adı "Liomera rugipes" olan türün bölgede ilk kez tespit edildiğini dile getiren Özcan, "Akdeniz son dönemde giderek tropikalleşen bir deniz olmaya başladı. Bunun en bariz örneklerini de Atlantik'ten deniz trafiğiyle bölgemize gelen türlerin yoğun şekilde popülasyon oluşturmasıyla görüyoruz." dedi.Özcan, Mısır ve Lübnan kıyılarının ardından bölgede görülen kırmızımsı mor renge sahip oluklu 2 yengeci incelediklerini anlattı.Gelecek yıllarda daha çok göreceğizYengeçlerin, birbirine uzak iki noktada bulunması dolayısıyla Akdeniz'de popülasyon oluşturduğunu düşündüklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:"Boyutu maksimum 2 santimetreye ulaşabilen küçük bir türümüz. Hem Dörtyol bölgesinde hem de Karataş civarında bulduğumuz türümüz iki aylık sürede popülasyon oluşturmuş. Yerleşik düzene yavaş yavaş geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen gelecek yıllarda bunu daha yoğun şekilde görme ihtimalimiz var. "Özcan, "Liomera rugipes" türünün Süveyş Kanalı yoluyla bölgeye geldiği belirterek, şunları kaydetti:

