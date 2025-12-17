https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/merz-abnin-rusyanin-dondurulmus-varliklariyla-ilgili-karar-alma-sansi-yuzde-50-1101858096.html

Merz: AB’nin Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili karar alma şansı ‘yüzde 50’

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusundaki karar alma olasılığını ZDF televizyonuna değerlendirdi. Merz, AB’nin bu yönde bir adım atma şansını ‘yüzde 50’ye yüzde 50’ olarak nitelendirerek, Belçika ve İtalya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin hukuki çekincelerini “anlayabildiğini” söyledi.Merz, “Bunun (varlıkların Ukrayna’nın yararına kullanılması yönünde kararın) önünü açma şansımızın yüzde 50’ye yüzde 50 olduğunu söyleyebilirim” diyerek, AB içinde planı destekleyen ve karşı çıkan ülkeler arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğuna işaret etti.Alman Başbakan, özellikle Belçika ve İtalya gibi bazı AB ülkelerinin, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna’yı desteklemek için kullanılmasının hukuka uygunluğu konusunda dile getirdikleri tereddütlerden haberdar olduğunu belirterek, “Onları anlayabiliyorum” ifadesini kullandı.Merz, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya yönelik kararların ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sadece şunu söylüyorum: Eğer şimdi bu sıçramayı yapmazsak ve Rus ordusunun ilerleyişini durdurabilecek bir kararı şimdi almazsak, ne zaman alacağız?” değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

