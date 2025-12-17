https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/macrondan-fransada-darbe-olmus-gibi-gosteren-yapay-zeka-urunu-videosu-uzerine-aciklama-1101889583.html

Macron’dan, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü videosu üzerine açıklama

Macron’dan, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü videosu üzerine açıklama

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrimiçi platformda yayılması üzerine, Afrikalı meslektaşından mesaj aldığını söyledi.

2025-12-17T18:43+0300

2025-12-17T18:43+0300

2025-12-17T18:52+0300

dünya

emmanuel macron

darbe

vi̇deo

yapay zeka

fransa

haberler

facebook

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101889255_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e343f2629a86f177b87ab00c4b12a5c0.jpg

Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.‘Afrikalı meslektaşım mesaj yolladı’Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.‘Bir albayın önderliğinde darbe girişimi’ Yapay zeka üretimi video, Fransız basınına göre 13 milyon kez görüntülendi. Videoda, 24 saat yayın yapan bir haber kanalı formatı, yapay zeka üretimi bir sunucu ile aktarılıyor. Videoda mikrofonlu bir gazeteci, tarımsal kriz nedeniyle öfkelenmiş bir kalabalığa hitap derek şunları söylüyor: ‘Talep ettik, kaldırmadılar’Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun ‘hizmet şartlarını ihlal etmediği’ gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.Fransa cumhurbaşkanı, ulusal ve 'Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini' dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/dsoden-uyari-yeni-grip-varyanti-avrupada-yayiliyor-1101888275.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macron, darbe, video, fransa, haberler