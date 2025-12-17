https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/macrondan-fransada-darbe-olmus-gibi-gosteren-yapay-zeka-urunu-videosu-uzerine-aciklama-1101889583.html
Macron’dan, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü videosu üzerine açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrimiçi platformda yayılması üzerine, Afrikalı meslektaşından mesaj aldığını söyledi.
'Afrikalı meslektaşım mesaj yolladı'Pazar günü "Afrikalı meslektaşlarından birinin" kendisine "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook'ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa'da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.'Bir albayın önderliğinde darbe girişimi' Yapay zeka üretimi video, Fransız basınına göre 13 milyon kez görüntülendi. Videoda, 24 saat yayın yapan bir haber kanalı formatı, yapay zeka üretimi bir sunucu ile aktarılıyor. Videoda mikrofonlu bir gazeteci, tarımsal kriz nedeniyle öfkelenmiş bir kalabalığa hitap derek şunları söylüyor:
Macron’dan, Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü videosu üzerine açıklama
18:43 17.12.2025 (güncellendi: 18:52 17.12.2025)
Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.
‘Afrikalı meslektaşım mesaj yolladı’
Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.
‘Bir albayın önderliğinde darbe girişimi’
Yapay zeka üretimi video, Fransız basınına göre 13 milyon kez görüntülendi. Videoda, 24 saat yayın yapan bir haber kanalı formatı, yapay zeka üretimi bir sunucu ile aktarılıyor.
Videoda mikrofonlu bir gazeteci, tarımsal kriz nedeniyle öfkelenmiş bir kalabalığa hitap derek şunları söylüyor:
Şu an, resmi olmayan bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir albayın önderliğinde Fransa'da bir darbe girişiminin gerçekleştiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardan düşmüş olabileceğini gösteriyor.
‘Talep ettik, kaldırmadılar’
Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun ‘hizmet şartlarını ihlal etmediği’ gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.
Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir ‘tehlike’ olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.
Fransa cumhurbaşkanı, ulusal ve 'Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini' dile getirdi.