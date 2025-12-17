DSÖ’den uyarı: Yeni grip varyantı Avrupa’da yayılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/dsoden-uyari-yeni-grip-varyanti-avrupada-yayiliyor-1101888275.html

DSÖ, Avrupa genelinde etkisini artıran yeni bir grip varyantının birçok ülkede ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı. Vakalardaki artışın ana nedeni yeni baskın hale gelen mevsimsel grip varyantı A(H3N2) alt soyu K.

DSÖ’nün bugün yayımladığı değerlendirmeye göre, kuruluşun Avrupa bölgesinde yer alan 38 ülkeden en az 27’si şu anda 'yüksek' ya da 'çok yüksek' grip aktivitesi bildiriyor. İrlanda, Sırbistan, Slovenya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu altı ülkede, grip benzeri belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların yarısından fazlasının testleri pozitif çıktı.Kamusal alanlarda maske çağrısıDSÖ, bu yılki grip sezonunun önceki yıllara kıyasla yaklaşık dört hafta daha erken başladığını belirtti. Kuruluş, bulaşmayı azaltmak için aşı olunması, hasta hissedildiğinde evde kalınması ve solunum yolu belirtileri görülen durumlarda kamusal alanlarda maske kullanılması çağrısında bulundu.Açıklamada, vakalardaki artışın ana nedeninin yeni baskın hale gelen mevsimsel grip varyantı A(H3N2) alt soyu K olduğu ifade edildi. Bu varyantın Avrupa bölgesinde doğrulanan grip vakalarının yüzde 90’ına kadarını oluşturduğu, ancak daha ağır hastalığa yol açtığına dair şu ana kadar bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.'Büyük sonuçlar doğurabilir'DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Zirve aralık sonu-ocak başıKluge, grip sezonunun Aralık ayı sonu ya da Ocak başında zirve yapmasının beklendiğini söyledi. Mevcut durumun, Kovid-19 pandemisi sırasında yaşanan küresel acil durumla aynı seviyede olmadığına dikkat çeken Kluge, "Sağlık sistemlerimizin grip yönetimi konusunda onlarca yıllık deneyimi var. Her yıl güncellenen güvenli aşılarımız ve etkili olduğu bilinen koruyucu önlemler mevcut" dedi.Ülkelerden uyarılar peş peşeBirleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçen hafta yaptığı açıklamada, aile hekimleri, hastaneler ve ambulans hizmetleri üzerindeki artan baskı nedeniyle son yılların en zorlu kışlarından birine hazırlık yapıldığını duyurdu. Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, grip sezonunun ülkede iki ila üç hafta erken başladığını açıkladı.Fransa Ulusal Halk Sağlığı Kurumu Sante publique France, ülke genelinde grip faaliyetinin 'güçlü şekilde arttığını', tüm yaş gruplarında vaka sayılarının yükseldiğini ve acil servis başvurularının çoğaldığını bildirdi.İspanya’da ise enfeksiyon oranlarının geçen kışın zirve seviyesini şimdiden aştığı, hastaneye yatışların yalnızca bir hafta içinde iki katına çıktığı açıklandı. Romanya ve Macaristan’da da güçlü vaka artışları yaşandığı bildirildi.

