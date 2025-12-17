https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kremlin-ukraynada-yabanci-askerlerin-yerlestirilmesine-karsiyiz-1101867974.html
Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız
Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız
Sputnik Türkiye
İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya asker gönderme fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun iyi bilindiğini ve kesinlikle... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T12:41+0300
2025-12-17T12:41+0300
2025-12-17T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
abd
steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme önerisiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:ABD'nin Ukrayna ve Avrupa ile yapılan müzakerelerin sonuçlarını hazır olur olmaz Rusya'ya bildirmesini beklediklerini söyleyen Peskov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova ziyaretinin planlamadığını belirtti.Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1101867786.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff
Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız
İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya asker gönderme fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun iyi bilindiğini ve kesinlikle net olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme önerisiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme konusundaki duruşumuz herkes tarafından biliniyor. Bu duruş Devlet Başkanımız ve diğer yetkililerimiz tarafından defalarca dile getirildi. Tamamen tutarlı ve açık bir duruş.
ABD'nin Ukrayna ve Avrupa ile yapılan müzakerelerin sonuçlarını hazır olur olmaz Rusya'ya bildirmesini beklediklerini söyleyen Peskov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova ziyaretinin planlamadığını belirtti.
Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Witkoff, Ukrayna barış sürecinde, Moskova’nın değil, Trump’ın politikasını uyguluyor;
Witkoff, Moskova ile kurduğu her yeni temasla Rusya'nın tutumunu daha iyi anlama fırsatını yakalıyor;
ABD’nin olası yeni yaptırımlarına ilişkin haberleri görmedik, ancak Washington'ın bu tür planları olduğunu biliyoruz;
Her türlü yaptırım, ilişkilerin gelişmesine zarar veriyor;
Zelenskiy'in barışı ne ölçüde istediği, AB ve Kiev'in önerilerini içeren belgeler alındıktan sonra netleşecek;
Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin hiçbir maddeyi basın aracılığıyla tartışmayacak.