https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kremlin-ukraynada-yabanci-askerlerin-yerlestirilmesine-karsiyiz-1101867974.html

Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız

Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız

Sputnik Türkiye

İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya asker gönderme fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun iyi bilindiğini ve kesinlikle... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T12:41+0300

2025-12-17T12:41+0300

2025-12-17T12:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

steve witkoff

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme önerisiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:ABD'nin Ukrayna ve Avrupa ile yapılan müzakerelerin sonuçlarını hazır olur olmaz Rusya'ya bildirmesini beklediklerini söyleyen Peskov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova ziyaretinin planlamadığını belirtti.Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1101867786.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff