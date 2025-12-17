Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Ukrayna'da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız
Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız
İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya asker gönderme fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun iyi bilindiğini ve kesinlikle... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme önerisiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:ABD'nin Ukrayna ve Avrupa ile yapılan müzakerelerin sonuçlarını hazır olur olmaz Rusya'ya bildirmesini beklediklerini söyleyen Peskov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova ziyaretinin planlamadığını belirtti.Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Kremlin: Ukrayna’da yabancı askerlerin yerleştirilmesine karşıyız

İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya asker gönderme fikrini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun iyi bilindiğini ve kesinlikle net olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, İstekliler Koalisyonu'nun Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme önerisiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Ukrayna'da yabancı askeri birlikleri yerleştirme konusundaki duruşumuz herkes tarafından biliniyor. Bu duruş Devlet Başkanımız ve diğer yetkililerimiz tarafından defalarca dile getirildi. Tamamen tutarlı ve açık bir duruş.
ABD'nin Ukrayna ve Avrupa ile yapılan müzakerelerin sonuçlarını hazır olur olmaz Rusya'ya bildirmesini beklediklerini söyleyen Peskov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova ziyaretinin planlamadığını belirtti.
Peskov’un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Witkoff, Ukrayna barış sürecinde, Moskova’nın değil, Trump’ın politikasını uyguluyor;
Witkoff, Moskova ile kurduğu her yeni temasla Rusya'nın tutumunu daha iyi anlama fırsatını yakalıyor;
ABD’nin olası yeni yaptırımlarına ilişkin haberleri görmedik, ancak Washington'ın bu tür planları olduğunu biliyoruz;
Her türlü yaptırım, ilişkilerin gelişmesine zarar veriyor;
Zelenskiy'in barışı ne ölçüde istediği, AB ve Kiev'in önerilerini içeren belgeler alındıktan sonra netleşecek;
Rusya, Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin hiçbir maddeyi basın aracılığıyla tartışmayacak.
