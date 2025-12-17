https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/istahsiz-kedisini-veterinere-goturdu-vucudundan-kursun-cikti-kelimenin-tam-anlamiyla-sok-yasadik-1101866979.html
İştahsız kedisini veterinere götürdü, vücudundan kurşun çıktı: 'Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık'
İştahsız kedisini veterinere götürdü, vücudundan kurşun çıktı: 'Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık'
17.12.2025
İştahsız kedisini veterinere götürdü, vücudundan kurşun çıktı: 'Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık'
12:30 17.12.2025 (güncellendi: 12:36 17.12.2025)
Mersin'de yaşayan bir çiftin sokaktan sahiplendikten sonra iştahsızlık şikayetiyle veterinere götürdüğü kedi, kalçasına saplandığı tespit edilen mermi çekirdeğinin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Kedi sahibi, hayvanın vücudunda kurşun olduğunu duyunca şok geçirdiklerini söyledi.
Sahiplendikleri kedinin kalçasından kurşun çıktı.
Kedi sahiplendiler: İştahsızlığından şüphelendiler
Kar gezisi için merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımındaki Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, dolaştıkları sırada cana yakın hareketlerinden etkilendikleri bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı.
Çift, kediyi hem az mama yediği hem de aşılarının yaptırılması için merkez Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.
Kalçasında kurşun tespit edildi
Veteriner hekimler Ömer Sağdıç ve Furkan Toroğlu tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgen sonucunda "Amber" adı verilen kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.
Cismin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuşan kedi, yeniden çiftle buluşturuldu.
İlten, her zaman sahipsiz hayvanlar için yanında mama bulundurduğunu söyledi. Gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getiren İlten, şöyle konuştu:
"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk. Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi."
Veterinerlerden Sağdıç, çiftin, kedinin sağlık kontrolü için kendilerine başvurduğunu ifade ederek, "Kurşunun vücutta uzun süre kalması sonrasında zehirlenmeler gerçekleşebileceği için operasyonu gerçekleştirdik. Kedi, gayet mutlu şekilde hayatına devam ediyor." dedi.
Toroğlu da çifte duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Cismi kedinin vücudundan çıkardık şimdi her şey güzel olacak. Sokaktan sahiplenildi, artık güzel ve sıcak bir yuvası var. Biz de onun için çok mutluyuz." diye konuştu.