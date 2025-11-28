https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bilim-insanlari-acikladi-kedilerin-insanlarla-yakin-iliskisi-sandigimizdan-cok-daha-yeni-1101393067.html

Bilim insanları açıkladı: Kedilerin insanlarla yakın ilişkisi sandığımızdan çok daha yeni

Yeni bir araştırma, evcil kedilerin insanlarla kurduğu yakın bağın 10 bin yıl önce değil, sadece 3.5–4 bin yıl önce ve Levant’ta değil, Kuzey Afrika’da... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Kedilerin insan hayatındaki varlığı binlerce yıl öncesine uzansa da, bilim insanları evcil kedilerin kökenine ilişkin kritik bir bulguyu ortaya çıkardı. Science ve Cell Genomics dergilerinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, kedilerin insanlarla kurduğu yakın ilişki, daha önce düşünüldüğü gibi 10 bin yıl önce değil, yaklaşık 3.5–4 bin yıl önce başlamış olabilir.Oxford Üniversitesi’nden Prof. Greger Larson, kedilerin evcilleşme zamanının uzun süredir tartışma konusu olduğunu belirterek şunları söyledi:Evcilleşme Levant’ta değil, Kuzey Afrika’da başlamış olabilirAraştırmacılar, Avrupa, Kuzey Afrika ve Anadolu’daki arkeolojik alanlardan çıkarılan kedi kemiklerinin DNA’sını inceledi. Sonuçlar, evcilleşmenin tarımın doğduğu Levant’ta değil, Kuzey Afrika’da, özellikle de antik Mısır coğrafyasında başlamış olabileceğine işaret etti.Bu durum, Mısır’ın kedilere verdiği kültürel önemin, sanat, mezar resimleri ve mumyalamalar gibi, tarihsel olarak daha büyük bir role işaret ettiğini doğruluyor.Kediler Avrupa’ya sandığımızdan çok daha geç ulaştıAraştırma, kedilerin insanlar tarafından dünyaya taşınma sürecini de yeniden çerçeveliyor:Bugün kediler, Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunuyor.Çin’deki ‘rakip kediler’: Leopar kedileri insanlarla birlikte yaşamışÇalışmanın ortaya koyduğu ilginç bulgulardan biri de, Çin’de farklı bir kedigiller türüyle kurulan “erken temas”. Araştırmacılar, leopar kedilerinin (Prionailurus bengalensis) yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Çin’de insan yerleşimlerinde yaşadığını belirtiyor. Bu ilişki tam anlamıyla evcilleşme olmasa da, iki türün birbirine yakın bir yaşam biçimi geliştirdiği düşünülüyor.Pekin Üniversitesi’nden Prof. Shu-Jin Luo, “Leopar kedileri insanların yakınında yaşayarak fayda sağlıyordu. İnsanlar da onları doğal birer kemirgen kontrolcüsü olarak görmüş olabilir” ifadeleriyle durumu açıkladı.Uzmanlar leopar kedilerin hiçbir zaman evcilleşmediğini ancak günümüzde Bengal kedisi ırkı, bu tür ile evcil kedilerin melezlenmesiyle ortaya çıktığını aktardı.

