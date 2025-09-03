https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/dunya-genelinde-yapay-zeka-botu-yanit-vermiyor-chatgpt-coktu-milyonlarca-sikayet-yagdi-1099056979.html

Dünya genelinde yapay zeka botu yanıt vermiyor: ChatGPT çöktü, milyonlarca şikayet yağdı

Yapay zeka kullanıcıları "ChatGPT neden yanıt vermiyor?", "ChatGPT çöktü mü" sorularına yanıt araken OpenAI'dan remi açıklama geldi.

OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT, dünya genelinde yaşanan teknik arıza nedeniyle kullanıcılara yanıt veremiyor. Çarşamba günü (3 Eylül) sabah saatlerinde başlayan sistem çöküşü, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.Binlerce kişiden şikayet yağdıArıza takip sitesi Down Detector'da binlerce kullanıcı, ChatGPT'nin düzgün çalışmadığını bildirdi. Sosyal medya platformlarında da yapay zeka botunun "yanıt vermediği" yönünde yoğun şikayetler yer aldı.Bir kullanıcı "Sürekli 'bir şeyler ters gitti, lütfen konuşmayı yeniden yükleyin' mesajı alıyorum" şeklinde yaşadığı sorunu dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise mizahi yaklaşımla "ChatGPT bugün eski sevgilim gibi davranıyor - tek fark, o en azından dinliyormuş gibi yapardı" yorumunu yaptı.OpenAI'den 'kısmi kesinti' açıklamasıOpenAI'nin ChatGPT hizmet durumu sayfasında "kısmi kesinti" yaşandığı doğrulandı. Teknoloji şirketi "ChatGPT yanıtları görüntülemiyor. Sorunun temel nedenini araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.Arıza nedeniyle yapay zeka botunun 23 bileşeninin etkilendiği belirtildi. ChatGPT kullanıcıları, sistem düzelene kadar manuel çalışmaya geri dönmek zorunda kaldı.ChatGPT'nin Etkileyici Kullanıcı RakamlarıYapay zeka destekli dil modeli ChatGPT, teknoloji tarihinin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri. 2022'de piyasaya sürüldükten sadece iki ay sonra 100 milyon kullanıcıya ulaştı.Günde 2.5 milyar i̇stek i̇şleniyorChatGPT şu anda günlük 2,5 milyar istemi işliyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, bu rakamların sürekli artış gösterdiğini belirtiyor.Altman geçmişte ChatGPT'ye "teşekkür etmenin" şirkete ne kadar maliyet getirdiğini ve yapay zeka botunu çalıştırmanın "göz kamaştırıcı" maliyetlerini açıklamıştı.Milyarlarca kişi günlük kullanacakOpenAI CEO'su, ChatGPT'nin gelecekte daha da büyüyeceğini ve "yakında milyarlarca kişinin" günlük kullanacağını öngörüyor. Altman "ChatGPT belki de tüm insanlık sözlerinden daha fazla konuşma yapacak" diye belirtti.GPT-5 lansmanında Altman'dan 'hata' i̇tirafıOpenAI CEO'su Sam Altman, geçen ay yapılan yeni ChatGPT modelinin lansmanını "tamamen mahvettiğini" itiraf etmişti. Kullanıcılar, GPT-5'in GPT-4'ün sıcaklık ve samimiyetini yansıtmadığından şikayet etmişti.

