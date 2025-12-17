Türkiye
İngiltere-AB ilişkilerinde yeni sayfa: Erasmus, enerji ve karbon anlaşmaları
İngiltere-AB ilişkilerinde yeni sayfa: Erasmus, enerji ve karbon anlaşmaları
İngiltere, Brexit ile ayrıldığı Erasmus+ öğrenci değişim programına 2027'de yeniden katılacak. Anlaşma, Starmer hükümetinin AB ile ilişkileri yeniden başlatma... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere, Brexit'in ardından sona eren Avrupa Birliği'nin ünlü öğrenci değişim programı Erasmus+'a geri dönüyor. Brüksel ve Londra'dan yapılan ortak açıklamaya göre, İngiliz öğrenciler ocak 2027'den itibaren yeniden programa katılabilecek. Bu karar, Başbakan Keir Starmer'ın AB ile ilişkileri 'yeniden başlatma' taahhüdünün ilk somut meyvesi olarak kaydedildi.Elektrik ve karbon anlaşmaları için tarih belirlendiTaraflar, Erasmus anlaşmasının yanı sıra iki önemli konuda daha ilerleme kaydetti. İngiltere'nin AB elektrik iç pazarına yeniden katılımı için resmi müzakerelerin başladığı açıklandı. Bu adımın, enerji faturalarını düşürmesi ve Kuzey Denizi'ndeki yeşil enerji yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.Ayrıca, İngiltere ile AB'nin karbon ticaret sistemlerini birbirine bağlayacak bir anlaşma ile yeni bir gıda ve içecek düzenlemesi üzerindeki görüşmelerin, 2026 ortasına kadar tamamlanması taahhüt edildi. Karbon anlaşmasının, İngiliz şirketlerini AB'nin 2026'da başlatacağı yeni karbon sınır vergisinden muaf tutması planlanıyor.Brexit süreciBrexit, 'Britain' (Birleşik Krallık) ve 'exit' (çıkış) kelimelerinin birleşiminden oluşan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini ifade eden terimdir. Birleşik Krallık, 2016'daki bir referandumda AB'den ayrılma yönünde oy kullandı ve bu süreci 31 Ocak 2020'de resmi olarak tamamladı. Bu ayrılık, ticaret, göç, eğitim (Erasmus gibi) ve birçok diğer alanda önemli değişikliklere yol açtı.
İngiltere-AB ilişkilerinde yeni sayfa: Erasmus, enerji ve karbon anlaşmaları

15:48 17.12.2025 (güncellendi: 16:19 17.12.2025)
İngiltere, Brexit ile ayrıldığı Erasmus+ öğrenci değişim programına 2027'de yeniden katılacak. Anlaşma, Starmer hükümetinin AB ile ilişkileri yeniden başlatma planının ilk somut adımı olduğu aktarıldı.
İngiltere, Brexit'in ardından sona eren Avrupa Birliği'nin ünlü öğrenci değişim programı Erasmus+'a geri dönüyor. Brüksel ve Londra'dan yapılan ortak açıklamaya göre, İngiliz öğrenciler ocak 2027'den itibaren yeniden programa katılabilecek. Bu karar, Başbakan Keir Starmer'ın AB ile ilişkileri 'yeniden başlatma' taahhüdünün ilk somut meyvesi olarak kaydedildi.

Elektrik ve karbon anlaşmaları için tarih belirlendi

Taraflar, Erasmus anlaşmasının yanı sıra iki önemli konuda daha ilerleme kaydetti. İngiltere'nin AB elektrik iç pazarına yeniden katılımı için resmi müzakerelerin başladığı açıklandı. Bu adımın, enerji faturalarını düşürmesi ve Kuzey Denizi'ndeki yeşil enerji yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.
Ayrıca, İngiltere ile AB'nin karbon ticaret sistemlerini birbirine bağlayacak bir anlaşma ile yeni bir gıda ve içecek düzenlemesi üzerindeki görüşmelerin, 2026 ortasına kadar tamamlanması taahhüt edildi.
Karbon anlaşmasının, İngiliz şirketlerini AB'nin 2026'da başlatacağı yeni karbon sınır vergisinden muaf tutması planlanıyor.

Brexit süreci

Brexit, 'Britain' (Birleşik Krallık) ve 'exit' (çıkış) kelimelerinin birleşiminden oluşan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini ifade eden terimdir. Birleşik Krallık, 2016'daki bir referandumda AB'den ayrılma yönünde oy kullandı ve bu süreci 31 Ocak 2020'de resmi olarak tamamladı. Bu ayrılık, ticaret, göç, eğitim (Erasmus gibi) ve birçok diğer alanda önemli değişikliklere yol açtı.
