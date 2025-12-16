https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/antalya-sallandi-afad-depremin-buyuklugunu-acikladi-1101849707.html
Antalya sallandı: AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Antalya sallandı: AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Antalya'da saat 16.11'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Aksu olarak duyurdu. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T16:30+0300
2025-12-16T16:30+0300
2025-12-16T16:46+0300
son depremler
antalya
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098665288_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_c04716cbba62c93f4b6215798ff5cdbe.png
Antalya'da deprem oldu.Antalya'da deprem: Son depremlerAntalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.11'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.Son depremler: Antalya sallandı mı?Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Antalya'da sismik hareketlilik var. Peki Antalya'da son dönemde kaç deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-antalya-depremi-yorumu-bu-basit-bir-deprem-degil-1101676392.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098665288_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_c86adad266752b4a4d6f2a18e5f53125.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, deprem mi oldu, son dakika deprem
antalya, deprem mi oldu, son dakika deprem
Antalya sallandı: AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
16:30 16.12.2025 (güncellendi: 16:46 16.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Antalya'da saat 16.11'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Aksu olarak duyurdu.
Antalya'da deprem: Son depremler
Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.11'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Son depremler: Antalya sallandı mı?
Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Antalya'da sismik hareketlilik var. Peki Antalya'da son dönemde kaç deprem oldu?
16 Aralık: saat 16.11'de 3.8 8 Aralık: saat 03:31'de Konyaaltı'nda 4.3 8 Aralık: saat13.21'de Serik'te 4.9 30 Kasım: saat 08.48'de 3.6