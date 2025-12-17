https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-olumunde-miras-suphesi-besin-bozduruldugu-ortaya-cikti-hayat-sigorta-policeleri-mercek-1101864528.html
Güllü'nün ölümünde 'miras' şüphesi: BES'in bozdurulduğu ortaya çıktı, hayat sigorta poliçeleri mercek altına alındı
17.12.2025
Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, ölümünden sadece 4 gün sonra BES birikimlerinin çekildiği tespit edilirken, eski eşi lehine düzenlenen hayat sigortası poliçeleri mercek altına alındı. Güllü'nün kardeşlerinin planlı cinayet suçlamasıyla savcılığa başvurması üzerine, savcılık finansal kayıtlar ve cinayet dosyasını birleştirme kararı aldı. Sanatçının aylık gelirinin ise 4 milyon lira olduğu belirtildi. Kardeşlerinden 'miras cinayeti' iddiası Günaydın'ın haberine göre, Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının çocukları ve eski eşi tarafından miras için öldürüldüğü iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Güllü’nün kızı Tuğyan, oğlu Tuğberk ve eski eşi Gürol Gülter’in bu cinayeti ortaklaşa planladıkları öne sürüldü.Hayat sigortası parası mercek altında Savcılık soruşturmasında, sanatçının ölümünün hemen ardından dikkat çeken finansal hareketler tespit edildi. Güllü’nün 2009 yılından bu yana düzenli ödeme yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikmiş paranın, ölümünden sadece 4 gün sonra çocukları tarafından çekildiği ortaya çıktı. 2023 yılında, Güllü adına eski eşi Gürol Gülter’in lehine (faydalanıcı) tanımlanmış 4 farklı hayat sigortası yapıldığı belirlendi. Bu poliçelerden birinin deşifre olmasıyla iptal edildiği, diğer üçü için ise çocukların tahsilat başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Eski kocasına 'azmettirici' suçlamasıKardeşlerin savcılığa sunduğu dilekçede, eski eş Gürol Gülter’in geçmişte sanatçıya maddi ve manevi zararlar verdiği, cinayeti planlayan ve çocukları bu plana dahil eden asıl "azmettiren" kişi olduğu iddia edildi. Cinayetin temel motivasyonunun sadece nakit para değil, aynı zamanda Güllü’nün ticari marka hakları ve yüksek aylık geliri olduğu savunuluyor.Aylık geliri 4 milyon lirayı buluyorSanatçının sahne çalışmalarından günlük ortalama 400 bin TL kazandığı, aylık gelirinin ise 4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Bu yüksek gelirin büyük bir kısmının BES üzerinden yatırıma dönüştürüldüğü bilgisi, cinayet iddialarındaki "maddi çıkar" ihtimalini daha da güçlendirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün düşüş anına ilişkin teknik incelemeler ile banka ve sigorta kayıtlarını birleştirerek soruşturmayı sürdürüyor.
Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, ölümünden sadece 4 gün sonra BES birikimlerinin çekildiği tespit edilirken, eski eşi lehine düzenlenen hayat sigortası poliçeleri mercek altına alındı. Güllü'nün kardeşlerinin planlı cinayet suçlamasıyla savcılığa başvurması üzerine, savcılık finansal kayıtlar ve cinayet dosyasını birleştirme kararı aldı. Sanatçının aylık gelirinin ise 4 milyon lira olduğu belirtildi.
Kardeşlerinden 'miras cinayeti' iddiası
Günaydın'ın haberine göre, Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının çocukları ve eski eşi tarafından miras için öldürüldüğü iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Güllü’nün kızı Tuğyan, oğlu Tuğberk ve eski eşi Gürol Gülter’in bu cinayeti ortaklaşa planladıkları öne sürüldü.
Hayat sigortası parası mercek altında
Savcılık soruşturmasında, sanatçının ölümünün hemen ardından dikkat çeken finansal hareketler tespit edildi. Güllü’nün 2009 yılından bu yana düzenli ödeme yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikmiş paranın, ölümünden sadece 4 gün sonra çocukları tarafından çekildiği ortaya çıktı. 2023 yılında, Güllü adına eski eşi Gürol Gülter’in lehine (faydalanıcı) tanımlanmış 4 farklı hayat sigortası yapıldığı belirlendi. Bu poliçelerden birinin deşifre olmasıyla iptal edildiği, diğer üçü için ise çocukların tahsilat başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Eski kocasına 'azmettirici' suçlaması
Kardeşlerin savcılığa sunduğu dilekçede, eski eş Gürol Gülter’in geçmişte sanatçıya maddi ve manevi zararlar verdiği, cinayeti planlayan ve çocukları bu plana dahil eden asıl "azmettiren" kişi olduğu iddia edildi. Cinayetin temel motivasyonunun sadece nakit para değil, aynı zamanda Güllü’nün ticari marka hakları ve yüksek aylık geliri olduğu savunuluyor.
Aylık geliri 4 milyon lirayı buluyor
Sanatçının sahne çalışmalarından günlük ortalama 400 bin TL kazandığı, aylık gelirinin ise 4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Bu yüksek gelirin büyük bir kısmının BES üzerinden yatırıma dönüştürüldüğü bilgisi, cinayet iddialarındaki "maddi çıkar" ihtimalini daha da güçlendirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün düşüş anına ilişkin teknik incelemeler ile banka ve sigorta kayıtlarını birleştirerek soruşturmayı sürdürüyor.