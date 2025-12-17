Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-olumunde-miras-suphesi-besin-bozduruldugu-ortaya-cikti-hayat-sigorta-policeleri-mercek-1101864528.html
Güllü'nün ölümünde 'miras' şüphesi: BES'in bozdurulduğu ortaya çıktı, hayat sigorta poliçeleri mercek altına alındı
Güllü'nün ölümünde 'miras' şüphesi: BES'in bozdurulduğu ortaya çıktı, hayat sigorta poliçeleri mercek altına alındı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, şarkıcının BES birikimlerinin ölümünden 4 gün önce çekildiği ortaya çıkarken, hayat sigorta... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T11:00+0300
2025-12-17T11:00+0300
yaşam
güllü
şarkıcı güllü
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
para
cinayet
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7721299e0347ac3fb505cc9d3667f55.jpg
Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, ölümünden sadece 4 gün sonra BES birikimlerinin çekildiği tespit edilirken, eski eşi lehine düzenlenen hayat sigortası poliçeleri mercek altına alındı. Güllü'nün kardeşlerinin planlı cinayet suçlamasıyla savcılığa başvurması üzerine, savcılık finansal kayıtlar ve cinayet dosyasını birleştirme kararı aldı. Sanatçının aylık gelirinin ise 4 milyon lira olduğu belirtildi. Kardeşlerinden 'miras cinayeti' iddiası Günaydın'ın haberine göre, Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının çocukları ve eski eşi tarafından miras için öldürüldüğü iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Güllü’nün kızı Tuğyan, oğlu Tuğberk ve eski eşi Gürol Gülter’in bu cinayeti ortaklaşa planladıkları öne sürüldü.Hayat sigortası parası mercek altında Savcılık soruşturmasında, sanatçının ölümünün hemen ardından dikkat çeken finansal hareketler tespit edildi. Güllü’nün 2009 yılından bu yana düzenli ödeme yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikmiş paranın, ölümünden sadece 4 gün sonra çocukları tarafından çekildiği ortaya çıktı. 2023 yılında, Güllü adına eski eşi Gürol Gülter’in lehine (faydalanıcı) tanımlanmış 4 farklı hayat sigortası yapıldığı belirlendi. Bu poliçelerden birinin deşifre olmasıyla iptal edildiği, diğer üçü için ise çocukların tahsilat başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Eski kocasına 'azmettirici' suçlamasıKardeşlerin savcılığa sunduğu dilekçede, eski eş Gürol Gülter’in geçmişte sanatçıya maddi ve manevi zararlar verdiği, cinayeti planlayan ve çocukları bu plana dahil eden asıl "azmettiren" kişi olduğu iddia edildi. Cinayetin temel motivasyonunun sadece nakit para değil, aynı zamanda Güllü’nün ticari marka hakları ve yüksek aylık geliri olduğu savunuluyor.Aylık geliri 4 milyon lirayı buluyorSanatçının sahne çalışmalarından günlük ortalama 400 bin TL kazandığı, aylık gelirinin ise 4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Bu yüksek gelirin büyük bir kısmının BES üzerinden yatırıma dönüştürüldüğü bilgisi, cinayet iddialarındaki "maddi çıkar" ihtimalini daha da güçlendirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün düşüş anına ilişkin teknik incelemeler ile banka ve sigorta kayıtlarını birleştirerek soruşturmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/gullunun-oglu-tugberkin-ifadesi-ortaya-cikti-camdan-atacagim-ifadesini-ablam-tugyan-soyluyor-1101862964.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99718b2f007689e768409745dd1c2ee5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, şarkıcı güllü, bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), para, cinayet, soruşturma
güllü, şarkıcı güllü, bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), para, cinayet, soruşturma

Güllü'nün ölümünde 'miras' şüphesi: BES'in bozdurulduğu ortaya çıktı, hayat sigorta poliçeleri mercek altına alındı

11:00 17.12.2025
© FotoğrafŞarkıcı Güllü
Şarkıcı Güllü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, şarkıcının BES birikimlerinin ölümünden 4 gün önce çekildiği ortaya çıkarken, hayat sigorta poliçeleri savcılık tarafından inceleme altına alındı.
Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, ölümünden sadece 4 gün sonra BES birikimlerinin çekildiği tespit edilirken, eski eşi lehine düzenlenen hayat sigortası poliçeleri mercek altına alındı. Güllü'nün kardeşlerinin planlı cinayet suçlamasıyla savcılığa başvurması üzerine, savcılık finansal kayıtlar ve cinayet dosyasını birleştirme kararı aldı. Sanatçının aylık gelirinin ise 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Kardeşlerinden 'miras cinayeti' iddiası

Günaydın'ın haberine göre, Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçının çocukları ve eski eşi tarafından miras için öldürüldüğü iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Güllü’nün kızı Tuğyan, oğlu Tuğberk ve eski eşi Gürol Gülter’in bu cinayeti ortaklaşa planladıkları öne sürüldü.

Hayat sigortası parası mercek altında

Savcılık soruşturmasında, sanatçının ölümünün hemen ardından dikkat çeken finansal hareketler tespit edildi. Güllü’nün 2009 yılından bu yana düzenli ödeme yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) birikmiş paranın, ölümünden sadece 4 gün sonra çocukları tarafından çekildiği ortaya çıktı. 2023 yılında, Güllü adına eski eşi Gürol Gülter’in lehine (faydalanıcı) tanımlanmış 4 farklı hayat sigortası yapıldığı belirlendi. Bu poliçelerden birinin deşifre olmasıyla iptal edildiği, diğer üçü için ise çocukların tahsilat başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Eski kocasına 'azmettirici' suçlaması

Kardeşlerin savcılığa sunduğu dilekçede, eski eş Gürol Gülter’in geçmişte sanatçıya maddi ve manevi zararlar verdiği, cinayeti planlayan ve çocukları bu plana dahil eden asıl "azmettiren" kişi olduğu iddia edildi. Cinayetin temel motivasyonunun sadece nakit para değil, aynı zamanda Güllü’nün ticari marka hakları ve yüksek aylık geliri olduğu savunuluyor.

Aylık geliri 4 milyon lirayı buluyor

Sanatçının sahne çalışmalarından günlük ortalama 400 bin TL kazandığı, aylık gelirinin ise 4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi. Bu yüksek gelirin büyük bir kısmının BES üzerinden yatırıma dönüştürüldüğü bilgisi, cinayet iddialarındaki "maddi çıkar" ihtimalini daha da güçlendirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün düşüş anına ilişkin teknik incelemeler ile banka ve sigorta kayıtlarını birleştirerek soruşturmayı sürdürüyor.
Tuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
TÜRKİYE
Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesi ortaya çıktı: 'Camdan atacağım ifadesini ablam Tuğyan söylüyor'
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала