Görüntüler tepki çekti: Acun Ilıcalı'nın 'çakarlı aracı' tartışma yarattı

Görüntüler tepki çekti: Acun Ilıcalı'nın 'çakarlı aracı' tartışma yarattı

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir videoda kızının aracında bulunan çakar sistemi tartışma yarattı.

Televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kendi sosyal medyasından paylaştığı bir videoda kızının kullandığı araçta 'çakar' görüntüsü tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Acun Ilıcalı'nın kızı nasıl çakarlı araç kullanıyor? Ne sebepten dolayı çakar verildi?" soruları sordu. Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyonda olduğu aracın ön camına yerleştirilen çakar düzeneği dikkat çekti. Sözcü'nün haberine göre, videoda Ilıcalı'nın kızlarıyla sohbet ettiği anlar yer aldı. 138 bin lira cezası varYürürlükte olan Karayolları Trafik Kanununa göre uygunsuz şekilde çakarlı araç kullananlara 138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca ihlalin tekrarlanması haline para cezası 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.

