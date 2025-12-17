https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/goruntuler-tepki-cekti-acun-ilicalinin-cakarli-araci-tartisma-yaratti-1101883156.html
Görüntüler tepki çekti: Acun Ilıcalı'nın 'çakarlı aracı' tartışma yarattı
Görüntüler tepki çekti: Acun Ilıcalı'nın 'çakarlı aracı' tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir videoda kızının aracında bulunan çakar sistemi tartışma yarattı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T15:39+0300
2025-12-17T15:39+0300
2025-12-17T15:48+0300
yaşam
acun ilıcalı
çakarlı araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101883002_17:0:680:373_1920x0_80_0_0_ca5968176e7b966d6e7d63cf516f8bc6.jpg
Televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kendi sosyal medyasından paylaştığı bir videoda kızının kullandığı araçta 'çakar' görüntüsü tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Acun Ilıcalı'nın kızı nasıl çakarlı araç kullanıyor? Ne sebepten dolayı çakar verildi?" soruları sordu. Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyonda olduğu aracın ön camına yerleştirilen çakar düzeneği dikkat çekti. Sözcü'nün haberine göre, videoda Ilıcalı'nın kızlarıyla sohbet ettiği anlar yer aldı. 138 bin lira cezası varYürürlükte olan Karayolları Trafik Kanununa göre uygunsuz şekilde çakarlı araç kullananlara 138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca ihlalin tekrarlanması haline para cezası 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/prof-dr-sener-usumezsoy-survivora-mi-katiliyor-cok-basit-kalir-benim-olmam-onlar-icin-haksiz-1101473762.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101883002_150:0:647:373_1920x0_80_0_0_6a5238730221dac40a754fd49ef43c07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
acun ilıcalı, çakarlı araç
acun ilıcalı, çakarlı araç
Görüntüler tepki çekti: Acun Ilıcalı'nın 'çakarlı aracı' tartışma yarattı
15:39 17.12.2025 (güncellendi: 15:48 17.12.2025)
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir videoda kızının aracında bulunan çakar sistemi tartışma yarattı.
Televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kendi sosyal medyasından paylaştığı bir videoda kızının kullandığı araçta 'çakar' görüntüsü tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Acun Ilıcalı'nın kızı nasıl çakarlı araç kullanıyor? Ne sebepten dolayı çakar verildi?" soruları sordu.
Görüntülerde Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın direksiyonda olduğu aracın ön camına yerleştirilen çakar düzeneği dikkat çekti. Sözcü'nün haberine göre, videoda Ilıcalı'nın kızlarıyla sohbet ettiği anlar yer aldı.
Yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanununa göre uygunsuz şekilde çakarlı araç kullananlara 138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca ihlalin tekrarlanması haline para cezası 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.