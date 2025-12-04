https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/friends-yildizi-matthew-perrynin-olumune-iliskin-ilk-hukum-yasakli-madde-satan-doktora-hapis-cezasi-1101534658.html

'Friends' yıldızı Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin ilk hüküm: Yasaklı madde satan doktora hapis cezası

'Friends' yıldızı Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin ilk hüküm: Yasaklı madde satan doktora hapis cezası

'Friends' dizisinin unutulmaz yıldızı Matthew Perry'nin 2023 yılında yaşadığı aşırı doz ölümüne ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Perry'ye ketamin... 04.12.2025

ABD’nin Los Angeles kentinde görülen davada, 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Matthew Perry’ye ketamin sattığını itiraf eden 44 yaşındaki doktor Salvador Plasencia hakkında karar çıktı. Federal Yargıç Sherilyn Peace Garnett, Plasencia’yı 2.5 yıl hapis, ardından 2 yıl denetimli serbestlik ve 5 bin 600 dolar para cezasına mahkum etti.Davada yargıcın verdiği kararda Plasencia’nın Perry’ye ölümcül dozu doğrudan sağlamadığını ancak bağımlılığını besleyerek onu “bu sona giden yola sürükleyen kişilerden biri” olduğunu söyledi. Plasencia’ya hitaben, “Matthew Perry’nin bağımlılığını kendi çıkarınız için kullandınız” ifadelerini kullandı.Perry'nin ailesinden duygusal açıklamalarDuruşmada Matthew Perry’nin annesi, üvey annesi ve iki üvey kız kardeşi söz alarak duygusal ifadelerde bulundu. Kız kardeşi Madeline Morrison, “Kardeşimin ölümü dünyamı altüst etti. İçimde büyük bir boşluk bıraktı. Onun yokluğu her yerde” dedi.Annesi Suzanne Perry ise oğlunun hayatı boyunca pek çok zorluğu aştığını belirtti ve Plasencia’ya hitaben, “Ona ‘aptal’ demişsiniz. O insan aptal değildi. Hayatında büyük mücadeleler verdi” dedi. Sözlerinin sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Suzanne Perry, “Bu yaptığınız çok kötü bir şeydi” diyerek konuşmasını noktaladı.'Ketamini depresyon tedavisi kapsamında yasal yollarla kullanıyordu'Mahkemede söz alan Dr. Plasencia da pişmanlığını dile getirerek, iki yaşındaki oğluna bir gün “başka bir annenin oğlunu koruyamadığını” anlatmak zorunda kalacağını söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Plasencia, “Onu korumalıydım” diyerek Perry’nin ailesinden özür diledi.Matthew Perry’nin, depresyon tedavisi kapsamında ketamini yasal yollarla kullandığı, ancak düzenli doktorunun talep ettiği dozları vermeyi reddetmesi üzerine Plasencia’ya yöneldiği belirtildi.Plasencia ise Temmuz ayında, ketamin dağıtımıyla ilgili dört ayrı suçlamayı kabul etti. Ancak Perry’nin ölümüne doğrudan neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. Savunma tarafı, Plasencia’nın yalnızca tek bir kişiye yani Matthew Perry’ye küçük miktarlarda satış yaptığını öne sürdü.'Beyaz önlüklü bir uyuşturucu satıcısı'Duruşmada savcılar, Plasencia’nın bir doktor değil, çıkarı için hareket eden bir satıcı gibi davrandığını savundu. Savcı Ian Yanniello, “O ihmalkar bir doktor değil, beyaz önlük giymiş bir uyuşturucu satıcısıydı” dedi.Savunma avukatları ise bunun “kötü kararların bir araya geldiği bir tablo” olduğunu ve Plasencia’nın muhakemesinin para hırsıyla gölgelendiğini dile getirdi. Ancak Yargıç Garnett, bu savunmayı kabul etmeyerek Plasencia’nın satışları bilinçli şekilde sürdürdüğünü ifade etti.Matthew Perry’nin ölümüyle bağlantılı olarak suçlarını kabul eden toplam beş kişiden ilki Plasencia oldu. Diğer sanıkların da önümüzdeki aylarda ayrı duruşmalarda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

