https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/fransa-icisleri-bakanligina-buyuk-siber-saldiri-polis-dosyalari-ele-gecirildi-1101886804.html

Fransa İçişleri Bakanlığı'na büyük siber saldırı: Polis dosyaları ele geçirildi

Fransa İçişleri Bakanlığı'na büyük siber saldırı: Polis dosyaları ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanlığı, birkaç gün süren büyük bir siber saldırıya hedef oldu. Saldırganlar, polise ait sabıka ve aranan kişi dosyalarına erişim sağladı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T17:14+0300

2025-12-17T17:14+0300

2025-12-17T17:14+0300

yaşam

laurent nunez

fransa i̇çişleri bakanlığı

siber saldırı

hacker

veri

kişisel veri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093879676_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7dde377ac907ae15305ef84a50871f9a.jpg

Fransa İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saldırının birkaç gün sürdüğünü ve yaklaşık 300 bin çalışanı olan bakanlığın e-posta hesaplarını hedef aldığını doğruladı. Nunez, saldırganların 'bazı profesyonel e-posta gelen kutularına' erişerek 'erişim kodlarını ele geçirdiğini' açıkladı.'Birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir'Bakan Nunez, yapılan incelemeler sonucunda hackerlerin 'bir dizi önemli dosyayı' inceleme fırsatı bulduğunu belirtti. Bu dosyalar arasında 'Sabıka Kaydı İşleme Sistemi' ve 'Aranan Kişiler Dosyası' gibi kritik polis veri tabanlarının bulunduğu ifade edildi. Nunez, "Henüz ihlalin boyutunu bilmiyoruz. Bugüne kadar, sistemden birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir" dedi.Bakan: Tedbirsizlik yüzünden olduLaurent Nunez, düzenli güvenlik uyarılarına rağmen yaşanan ihlalin "tedbirsizlikten" kaynaklandığını öne sürdü. "Bu kurallara uymayan birkaç kişi yeterli oluyor" diyen Nunez, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa Siber Suçlarla Mücadele Ofisi'nin soruşturmayı yönettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/35-yil-sonra-avrupadan-bagdata-yillar-sonra-ilk-ucus-1101877976.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

laurent nunez, fransa i̇çişleri bakanlığı, siber saldırı, hacker, veri, kişisel veri