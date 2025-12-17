Türkiye
Sputnik Türkiye
Fransa İçişleri Bakanlığı'na büyük siber saldırı: Polis dosyaları ele geçirildi
Fransa İçişleri Bakanlığı'na büyük siber saldırı: Polis dosyaları ele geçirildi
Fransa İçişleri Bakanlığı, birkaç gün süren büyük bir siber saldırıya hedef oldu. Saldırganlar, polise ait sabıka ve aranan kişi dosyalarına erişim sağladı.
yaşam
laurent nunez
fransa i̇çişleri bakanlığı
siber saldırı
hacker
veri
kişisel veri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093879676_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7dde377ac907ae15305ef84a50871f9a.jpg
Fransa İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saldırının birkaç gün sürdüğünü ve yaklaşık 300 bin çalışanı olan bakanlığın e-posta hesaplarını hedef aldığını doğruladı. Nunez, saldırganların 'bazı profesyonel e-posta gelen kutularına' erişerek 'erişim kodlarını ele geçirdiğini' açıkladı.'Birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir'Bakan Nunez, yapılan incelemeler sonucunda hackerlerin 'bir dizi önemli dosyayı' inceleme fırsatı bulduğunu belirtti. Bu dosyalar arasında 'Sabıka Kaydı İşleme Sistemi' ve 'Aranan Kişiler Dosyası' gibi kritik polis veri tabanlarının bulunduğu ifade edildi. Nunez, "Henüz ihlalin boyutunu bilmiyoruz. Bugüne kadar, sistemden birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir" dedi.Bakan: Tedbirsizlik yüzünden olduLaurent Nunez, düzenli güvenlik uyarılarına rağmen yaşanan ihlalin "tedbirsizlikten" kaynaklandığını öne sürdü. "Bu kurallara uymayan birkaç kişi yeterli oluyor" diyen Nunez, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa Siber Suçlarla Mücadele Ofisi'nin soruşturmayı yönettiği bildirildi.
laurent nunez, fransa i̇çişleri bakanlığı, siber saldırı, hacker, veri, kişisel veri
laurent nunez, fransa i̇çişleri bakanlığı, siber saldırı, hacker, veri, kişisel veri

Fransa İçişleri Bakanlığı'na büyük siber saldırı: Polis dosyaları ele geçirildi

17:14 17.12.2025
Hack - Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
Fransa İçişleri Bakanlığı, birkaç gün süren büyük bir siber saldırıya hedef oldu. Saldırganlar, polise ait sabıka ve aranan kişi dosyalarına erişim sağladı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saldırının birkaç gün sürdüğünü ve yaklaşık 300 bin çalışanı olan bakanlığın e-posta hesaplarını hedef aldığını doğruladı. Nunez, saldırganların 'bazı profesyonel e-posta gelen kutularına' erişerek 'erişim kodlarını ele geçirdiğini' açıkladı.

'Birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir'

Bakan Nunez, yapılan incelemeler sonucunda hackerlerin 'bir dizi önemli dosyayı' inceleme fırsatı bulduğunu belirtti. Bu dosyalar arasında 'Sabıka Kaydı İşleme Sistemi' ve 'Aranan Kişiler Dosyası' gibi kritik polis veri tabanlarının bulunduğu ifade edildi. Nunez, "Henüz ihlalin boyutunu bilmiyoruz. Bugüne kadar, sistemden birkaç düzine dosya çıkarılmış olabilir" dedi.

Bakan: Tedbirsizlik yüzünden oldu

Laurent Nunez, düzenli güvenlik uyarılarına rağmen yaşanan ihlalin "tedbirsizlikten" kaynaklandığını öne sürdü. "Bu kurallara uymayan birkaç kişi yeterli oluyor" diyen Nunez, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa Siber Suçlarla Mücadele Ofisi'nin soruşturmayı yönettiği bildirildi.
