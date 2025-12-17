https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/finlandiya-parlamentosunda-skandal-disisleri-bakani-valtonene-rusya-suclamasi-1101860890.html

Finlandiya parlamentosunda skandal: Dışişleri Bakanı Valtonen'e 'Rusya' suçlaması

Finlandiya parlamentosu üyesi Yurttiaho, ülkenin Dışişleri Bakanı Valtonen'i Rusya hakkında yalan söylemekle suçladı.

Iltalehti gazetesinin aktardığına göre, Finlandiya parlamentosunun genel kurul toplantısı, tarihin tahrif edilmesinin ve Finlandiya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolüne ilişkin kavramların değiştirilmesinin kabul edilemez olduğu yönündeki konuşma nedeniyle kesintiye uğradı.Finlandiya parlamentosunun genel kurul toplantısında, Sol İttifak milletvekili Johannes Yurttiaho, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i, Rusya'nın son yüz yıldır saldırıya uğramadığı yönündeki iddiası nedeniyle yalan söylemekle suçladı.Yurttiaho, “Bu, ciddi bir konuda yapılan yanlış bir açıklamaydı ve Rusya'ya saldıran bir ülkenin yönetiminden geliyordu. Finlandiya, Haziran 1941'de Barbarossa Harekatı sırasında Nazi Almanyası ile birlikte Sovyetler Birliği'ni işgal etmişti” ifadesini kullandı.Milletvekili, Sovyet-Finlandiya Savaşı'nın Finlandiya'nın yenilgisiyle sonuçlandığını ve bunun da ülkenin 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ni işgaline katılmasına büyük ölçüde yol açtığını hatırlattı.Haberde, “Yurttiaho, Valtonen'e medyaya verdiği bilgileri kendisinin kontrol etmesi gerekip gerekmediğini sordu” ifadesine yer verildi.Ancak Dışişleri Bakanı Valtonen’in, milletvekilinin sorusunu görmezden gelerek geçiştirdiğini belirten gazete, Yurttiaho'nun konuşmasından sonra parlamento genel kurul toplantısının devam edip etmediğini yazmadı.Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, geçen hafta yaptığı açıklamada, “son 100 yılda Rusya’nın, komşu ülkelerinden 19'una saldırdığını, ancak hiçbir ülkenin Rusya'ya saldırmadığını” dile getirmişti. Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da aynı iddiayı dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Valtonen'in tarih bilgisinin yetersizliğini sorgulayarak ona Finlandiya'daki Rus düşmanlığı ile ilgili bir kitabın Fince çevirisini göndereceğini söylemişti.

