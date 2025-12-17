https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/abdden-abye-dondurulmus-rus-varliklari-baskisi-1101860571.html

ABD'den AB'ye 'dondurulmuş Rus varlıkları' baskısı

ABD’den AB'ye ‘dondurulmuş Rus varlıkları’ baskısı

17.12.2025

Politico gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ‘dondurulmuş Rus varlıkları’ baskısının sürdüğünü yazdı.Gazetenin haberinde, “Trump yönetiminden yetkililer, Avrupa hükümetlerine – en azından en dostane olarak gördükleri hükümetlere – Rus varlıklarını Ukrayna'yı finanse etmek için kullanma planlarından vazgeçmeleri yönünde baskı yapıyor” ifadesine yer verildi.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

