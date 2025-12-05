https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olympiakos---fenerbahce-beko-maci-ertelendi-panathinaikos-baskani-hukmen-galibiyet-istedi-1101559313.html

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi

Sputnik Türkiye

EuroLeague’in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçı, salon koşullarının güvenlik standartlarını karşılamaması nedeniyle... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T00:44+0300

2025-12-05T00:44+0300

2025-12-05T00:44+0300

spor

fenerbahçe beko

thy euroleague

euroleague

euroleague final four

thy euroleuge

yunanistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0a/1052597004_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_897f7f85c89665a9e94ced3d3e5143ea.jpg

Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması, Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in kararıyla ileri bir tarihe alındı.Yunan basınındaki bilgilere göre yoğun yağışın neden olduğu su sızıntıları, parkede tehlike oluşturunca EuroLeague karşılaşmasının oynanması uygun görülmedi.Ertelenen mücadele sonrası Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak Fenerbahçe Beko’nun hükmen galip sayılması gerektiğini öne sürdü.Giannakopoulos, “Salon koşulları uygunsuzsa bunun karşılığı yönetmelikte açık: 20-0 hükmen galibiyet. Hava şartlarını bahane eden belgeler mi düzenlenecek, merak ediyorum. Bu aşırı bir durum değil, daha önce de defalarca yaşandı. Bazı kulüpler gerekli yatırımları yapmadıysa sonuç bellidir. Kararın 20-0 hükmen galibiyet lehine çıkacağı konusunda iyimserim. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/pfdk-mert-hakan-yandasa-3-mac-men-cezasi-verdi-1101558506.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe beko, thy euroleague, euroleague, euroleague final four, thy euroleuge, yunanistan