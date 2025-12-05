https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olympiakos---fenerbahce-beko-maci-ertelendi-panathinaikos-baskani-hukmen-galibiyet-istedi-1101559313.html
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi
05.12.2025
Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması, Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in kararıyla ileri bir tarihe alındı.Yunan basınındaki bilgilere göre yoğun yağışın neden olduğu su sızıntıları, parkede tehlike oluşturunca EuroLeague karşılaşmasının oynanması uygun görülmedi.Ertelenen mücadele sonrası Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak Fenerbahçe Beko’nun hükmen galip sayılması gerektiğini öne sürdü.Giannakopoulos, “Salon koşulları uygunsuzsa bunun karşılığı yönetmelikte açık: 20-0 hükmen galibiyet. Hava şartlarını bahane eden belgeler mi düzenlenecek, merak ediyorum. Bu aşırı bir durum değil, daha önce de defalarca yaşandı. Bazı kulüpler gerekli yatırımları yapmadıysa sonuç bellidir. Kararın 20-0 hükmen galibiyet lehine çıkacağı konusunda iyimserim. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi
EuroLeague’in 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçı, salon koşullarının güvenlik standartlarını karşılamaması nedeniyle ertelendi. Erteleme kararı ardından Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından sarı lacivertlilerin hükmen galip sayılması gerektiğini söyledi.
Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması, Yunanistan Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in kararıyla ileri bir tarihe alındı.
Yunan basınındaki bilgilere göre yoğun yağışın neden olduğu su sızıntıları, parkede tehlike oluşturunca EuroLeague karşılaşmasının oynanması uygun görülmedi.
Ertelenen mücadele sonrası Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak Fenerbahçe Beko’nun hükmen galip sayılması gerektiğini öne sürdü.
Giannakopoulos, “Salon koşulları uygunsuzsa bunun karşılığı yönetmelikte açık: 20-0 hükmen galibiyet. Hava şartlarını bahane eden belgeler mi düzenlenecek, merak ediyorum. Bu aşırı bir durum değil, daha önce de defalarca yaşandı. Bazı kulüpler gerekli yatırımları yapmadıysa sonuç bellidir. Kararın 20-0 hükmen galibiyet lehine çıkacağı konusunda iyimserim. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.