Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem: Uzlaşma Komisyonu geliyor
Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem: Uzlaşma Komisyonu geliyor
Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesine yönelik sistem değişiyor. Zam oranlarında taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde süreç, yeni kurulacak... 17.12.2025
Ekmek ve simit fiyatlarına gelen zamlar için Uzlaşma Komisyonu kurulması planlanıyor.11. Yargı Paketi kapsamında atılan adımla birlikte, bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde Uzlaşma Komisyonu'na taşınacak. Komisyon; valilik veya görevlendirilecek vali yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ilgili kamu kurumları, ticaret ve sanayi odasıyla esnaf ve sanatkârlar odalarının temsilcilerinden oluşacak. Kararlar salt çoğunlukla alınacak.Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, Ticaret Bakanlığı fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olacak.
22:38 17.12.2025
Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesine yönelik sistem değişiyor. Zam oranlarında taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde süreç, yeni kurulacak Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılacak.
Ekmek ve simit fiyatlarına gelen zamlar için Uzlaşma Komisyonu kurulması planlanıyor.
11. Yargı Paketi kapsamında atılan adımla birlikte, bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde Uzlaşma Komisyonu’na taşınacak.
Komisyon; valilik veya görevlendirilecek vali yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ilgili kamu kurumları, ticaret ve sanayi odasıyla esnaf ve sanatkârlar odalarının temsilcilerinden oluşacak. Kararlar salt çoğunlukla alınacak.
Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Ticaret Bakanlığı fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olacak.
