Ekmek, simit ve taksi ücretine yeni düzenleme geliyor
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklif, esnafın ürettiği mal ve hizmetlerde fiyat belirleme sistemini tamamen değiştiriyor. Yeni düzenleme ile ekmekten simite... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ile Türkiye’de ekmek, simit, minibüs, taksi, servis ve diğer esnaf hizmetlerinde uygulanacak fiyat tarifeleri için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni sistem, hem fiyat belirleme sürecini şeffaflaştırmayı hem de yerel ve merkezi kurumların denetimini artırmayı hedefliyor.
Tarifeleri odalar hazırlayacak, birlikler onaylayacak
Teklife göre esnaf ve sanatkârların sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, ilgili oda tarafından hazırlanacak. Hazırlanan tarife, odanın bağlı bulunduğu birlik yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne tabi olan tarifelerde bu süre, bakanlığa görüş iletildiği anda duracak. Görüş geldikten sonra süre yeniden işlemeye devam edecek.
Onaylanan tarifeler, itiraz gelmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Belediyeler i̇tiraz ederse tarife uzlaşma komisyonuna gidecek
Belediyelerin veya ilgili mülki idare amirinin itiraz ettiği tarifeler için yeni bir mekanizma oluşturuluyor.
Komisyona, mülki amir başkanlık edecek
.
Ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası
ile esnaf odaları birliği temsilcileri
komisyonda yer alacak.
Komisyona katılacak kurumlar, talep edilen tarifenin niteliğine göre belirlenecek.
Kararlar salt çoğunlukla
alınacak.
Nihai karar sonrası fiyat tarifesi yürürlüğe girecek.
Yeni sistemde komisyon, sadece maliyet ve ortalama kâr marjlarını değil, aynı zamanda Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerini de dikkate alacak.
Düzenlemenin gerekçesinde şu ifadeler dikkat çekiyor:
“Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı hâlinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kâr marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilecektir.”