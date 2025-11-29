Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/ekmek-simit-ve-taksi-ucretine-yeni-duzenleme-geliyor-1101406193.html
Ekmek, simit ve taksi ücretine yeni düzenleme geliyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine yeni düzenleme geliyor
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklif, esnafın ürettiği mal ve hizmetlerde fiyat belirleme sistemini tamamen değiştiriyor. Yeni düzenleme ile ekmekten simite... 29.11.2025
ekonomi̇
ekmek
simit
taksi
orta vadeli program (ovp)
ak parti
AK Parti’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ile Türkiye’de ekmek, simit, minibüs, taksi, servis ve diğer esnaf hizmetlerinde uygulanacak fiyat tarifeleri için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni sistem, hem fiyat belirleme sürecini şeffaflaştırmayı hem de yerel ve merkezi kurumların denetimini artırmayı hedefliyor.Tarifeleri odalar hazırlayacak, birlikler onaylayacakTeklife göre esnaf ve sanatkârların sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, ilgili oda tarafından hazırlanacak. Hazırlanan tarife, odanın bağlı bulunduğu birlik yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne tabi olan tarifelerde bu süre, bakanlığa görüş iletildiği anda duracak. Görüş geldikten sonra süre yeniden işlemeye devam edecek.Onaylanan tarifeler, itiraz gelmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Belediyeler i̇tiraz ederse tarife uzlaşma komisyonuna gidecekBelediyelerin veya ilgili mülki idare amirinin itiraz ettiği tarifeler için yeni bir mekanizma oluşturuluyor.Yeni sistemde komisyon, sadece maliyet ve ortalama kâr marjlarını değil, aynı zamanda Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerini de dikkate alacak.Düzenlemenin gerekçesinde şu ifadeler dikkat çekiyor:“Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı hâlinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kâr marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilecektir.”
SON HABERLER
Ekmek, simit ve taksi ücretine yeni düzenleme geliyor

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklif, esnafın ürettiği mal ve hizmetlerde fiyat belirleme sistemini tamamen değiştiriyor. Yeni düzenleme ile ekmekten simite, taksiden servise tüm tarifeler; maliyet, kâr marjı ve OVP’deki enflasyon hedefleri dikkate alınarak belirlenecek.
AK Parti’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ile Türkiye’de ekmek, simit, minibüs, taksi, servis ve diğer esnaf hizmetlerinde uygulanacak fiyat tarifeleri için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni sistem, hem fiyat belirleme sürecini şeffaflaştırmayı hem de yerel ve merkezi kurumların denetimini artırmayı hedefliyor.

Tarifeleri odalar hazırlayacak, birlikler onaylayacak

Teklife göre esnaf ve sanatkârların sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, ilgili oda tarafından hazırlanacak. Hazırlanan tarife, odanın bağlı bulunduğu birlik yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne tabi olan tarifelerde bu süre, bakanlığa görüş iletildiği anda duracak. Görüş geldikten sonra süre yeniden işlemeye devam edecek.
Onaylanan tarifeler, itiraz gelmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Belediyeler i̇tiraz ederse tarife uzlaşma komisyonuna gidecek

Belediyelerin veya ilgili mülki idare amirinin itiraz ettiği tarifeler için yeni bir mekanizma oluşturuluyor.
Komisyona, mülki amir başkanlık edecek.
Ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası ile esnaf odaları birliği temsilcileri komisyonda yer alacak.
Komisyona katılacak kurumlar, talep edilen tarifenin niteliğine göre belirlenecek.
Kararlar salt çoğunlukla alınacak.
Nihai karar sonrası fiyat tarifesi yürürlüğe girecek.
Yeni sistemde komisyon, sadece maliyet ve ortalama kâr marjlarını değil, aynı zamanda Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerini de dikkate alacak.
Düzenlemenin gerekçesinde şu ifadeler dikkat çekiyor:
“Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı hâlinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kâr marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilecektir.”
