Adıyaman’da masaj salonlarına fuhuş baskını: 6 şüpheli tutuklandı
Adıyaman’da masaj salonlarına fuhuş baskını: 6 şüpheli tutuklandı
Adıyaman’da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair bilgiler üzerine 25 Kasım’da operasyon düzenlemişti.Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken, olayla bağlantılı 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.
