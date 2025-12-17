'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cirkinler-silahli-suc-orgutuyle-baglantili-7-supheli-tutuklandi-1101857778.html

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alındıBaşsavcılığın açıklamasında, 'şüphelilerin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

