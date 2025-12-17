Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cirkinler-silahli-suc-orgutuyle-baglantili-7-supheli-tutuklandi-1101857778.html
'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı
'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T01:26+0300
2025-12-17T01:26+0300
türki̇ye
çirkinler
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101857852_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_24ada715bd7dac49f3fadb75c4b64036.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alındıBaşsavcılığın açıklamasında, 'şüphelilerin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/edirnede-masaj-salonlarina-fuhus-baskini-5-tutuklama-1101857346.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101857852_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3be1fa025695736606af596d20be787b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çirkinler, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
çirkinler, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul

'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı

01:26 17.12.2025
© AA / Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çirkinler örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çirkinler örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© AA / Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
Abone ol
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alındı
Başsavcılığın açıklamasında, 'şüphelilerin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.
Edirne masaj salonu baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
TÜRKİYE
Edirne’de masaj salonlarına fuhuş baskını: 5 tutuklama
00:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала