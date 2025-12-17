https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cirkinler-silahli-suc-orgutuyle-baglantili-7-supheli-tutuklandi-1101857778.html
'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı
'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T01:26+0300
2025-12-17T01:26+0300
2025-12-17T01:26+0300
türki̇ye
çirkinler
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101857852_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_24ada715bd7dac49f3fadb75c4b64036.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alındıBaşsavcılığın açıklamasında, 'şüphelilerin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/edirnede-masaj-salonlarina-fuhus-baskini-5-tutuklama-1101857346.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101857852_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3be1fa025695736606af596d20be787b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çirkinler, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
çirkinler, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul
'Çirkinler' silahlı suç örgütüyle bağlantılı 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Çirkinler' isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi. 7 şüpheli de gözaltına alındı
Başsavcılığın açıklamasında, 'şüphelilerin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.