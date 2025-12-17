https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cin-himalayalarda-dunyanin-en-guclu-hidroelektrik-sistemini-kuruyor-proje-gizem-mi-1101866795.html
Çin Himalayalar’da dünyanın en güçlü hidroelektrik sistemini kuruyor, proje gizem mi?
Çin Himalayalar’da dünyanın en güçlü hidroelektrik sistemini kuruyor, proje gizem mi?
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 168 milyar dolarlık dev proje, Hindistan ve Bangladeş projeyi ‘gizemli’ buluyor. Proje hakkında bilinenlerin başında özellikleri geliyor.
2025-12-17T12:18+0300
2025-12-17T12:18+0300
2025-12-17T12:18+0300
dünya
himalayalar
çin
tibet
haberler
dışişleri bakanlığı
hidroelektrik santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101866469_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_53448d7eab5fbe05477d6bb8ec6a62ff.jpg
Projenin merkezinde, Tibet’teki Yarlung Tsangpo Nehri’nin ‘Büyük Dirsek’ adı verilen kesimi yer alıyor. Nehir bu noktada yaklaşık 50 kilometrede 2 bin metre irtifa kaybediyor. Uzmanlara göre bu düşüş, yılda 300 milyar kilovatsaat elektrik üretme potansiyeline sahip. Bu miktar, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’nın yaklaşık üç katı.‘Güçlü ve sistematik ilerleyin’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu yıl Tibet’e yaptığı nadir ziyaretlerden birinde projenin 'kararlı, sistematik ve etkili biçimde ilerletilmesi' çağrısında bulundu. Pekin yönetimi projeyi, kömürden çıkış, elektrikli araçlar, enerji yoğun yapay zeka sistemleri ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin kilit parçası olarak görüyor.Ancak proje yalnızca bir enerji yatırımı olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlara göre bu adım, Çin’in ulusal güvenlik yaklaşımının da önemli bir parçası. Özellikle Çin-Hindistan arasında ihtilaflı olan sınır hattına yakınlığı, projeyi jeopolitik açıdan hassas kılıyor.‘En sofistike baraj sistemi’Batı basınına konuşan Washington merkezli Stimson Center’dan Brian Eyler, projeyi 'gezegenin gördüğü en sofistike ve yenilikçi baraj sistemi' olarak tanımlarken, aynı zamanda 'en riskli ve potansiyel olarak en tehlikeli' girişimlerden biri olduğunu söyledi.Planlanan sistemin, dağların altından açılacak tüneller ve birbirine bağlı beş kademeli hidroelektrik santralden oluşacağı tahmin ediliyor.Nehirden aşağıda yaşayan on milyonlarca insan, projenin tarım, balıkçılık ve taşkın dengelerini nasıl etkileyeceğinden endişeli. Hindistan basınında proje, olası bir 'su bombası' olarak nitelendiriliyor. Arunachal Pradesh Başbakanı Pema Khandu, Çin’in suyu siyasi baskı aracı olarak kullanabileceğini savunuyor.Çin Dışişleri Bakanlığı ise projeyle ilgili 'on yıllara yayılan araştırmalar yapıldığını', aşağı havza ülkelerine zarar verilmeyeceğini ve gerekli bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/abdden-abye-dondurulmus-rus-varliklari-baskisi-1101860571.html
himalayalar
çin
tibet
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101866469_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_bd71fc7b725160f4d8cdce0666af1084.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, himalayalar, hidroelektrik sistem, baraj, hindistan, sistem, haberler, çin haberleri, gizemli proje
çin, himalayalar, hidroelektrik sistem, baraj, hindistan, sistem, haberler, çin haberleri, gizemli proje
Çin Himalayalar’da dünyanın en güçlü hidroelektrik sistemini kuruyor, proje gizem mi?
Çin, Himalayalar’ın derinliklerinde yer alan Tibet’te, dünyanın en büyük ve güçlü hidroelektrik enerji sistemini inşa etmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 168 milyar dolarlık dev proje, Hindistan ve Bangladeş projeyi ‘gizemli’ buluyor. Proje hakkında bilinenlerin başında özellikleri geliyor.
Projenin merkezinde, Tibet’teki Yarlung Tsangpo Nehri’nin ‘Büyük Dirsek’ adı verilen kesimi yer alıyor. Nehir bu noktada yaklaşık 50 kilometrede 2 bin metre irtifa kaybediyor. Uzmanlara göre bu düşüş, yılda 300 milyar kilovatsaat elektrik üretme potansiyeline sahip. Bu miktar, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’nın yaklaşık üç katı.
‘Güçlü ve sistematik ilerleyin’
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu yıl Tibet’e yaptığı nadir ziyaretlerden birinde projenin 'kararlı, sistematik ve etkili biçimde ilerletilmesi' çağrısında bulundu. Pekin yönetimi projeyi, kömürden çıkış, elektrikli araçlar, enerji yoğun yapay zeka sistemleri ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin kilit parçası olarak görüyor.
Ancak proje yalnızca bir enerji yatırımı olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlara göre bu adım, Çin’in ulusal güvenlik yaklaşımının da önemli bir parçası. Özellikle Çin-Hindistan arasında ihtilaflı olan sınır hattına yakınlığı, projeyi jeopolitik açıdan hassas kılıyor.
‘En sofistike baraj sistemi’
Batı basınına konuşan Washington merkezli Stimson Center’dan Brian Eyler, projeyi 'gezegenin gördüğü en sofistike ve yenilikçi baraj sistemi' olarak tanımlarken, aynı zamanda 'en riskli ve potansiyel olarak en tehlikeli' girişimlerden biri olduğunu söyledi.
Planlanan sistemin, dağların altından açılacak tüneller ve birbirine bağlı beş kademeli hidroelektrik santralden oluşacağı tahmin ediliyor.
Uydu görüntüleri ve açık kaynak belgeler, bölgede yolların genişletildiğini, köprüler kurulduğunu ve yerleşimlerin taşındığını gösteriyor. İnşaatın resmen Temmuz 2025’te başladığı bildiriliyor.
Nehirden aşağıda yaşayan on milyonlarca insan, projenin tarım, balıkçılık ve taşkın dengelerini nasıl etkileyeceğinden endişeli. Hindistan basınında proje, olası bir 'su bombası' olarak nitelendiriliyor. Arunachal Pradesh Başbakanı Pema Khandu, Çin’in suyu siyasi baskı aracı olarak kullanabileceğini savunuyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise projeyle ilgili 'on yıllara yayılan araştırmalar yapıldığını', aşağı havza ülkelerine zarar verilmeyeceğini ve gerekli bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.