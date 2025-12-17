https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cin-himalayalarda-dunyanin-en-guclu-hidroelektrik-sistemini-kuruyor-proje-gizem-mi-1101866795.html

Çin Himalayalar’da dünyanın en güçlü hidroelektrik sistemini kuruyor, proje gizem mi?

Yaklaşık 168 milyar dolarlık dev proje, Hindistan ve Bangladeş projeyi ‘gizemli’ buluyor. Proje hakkında bilinenlerin başında özellikleri geliyor.

Projenin merkezinde, Tibet’teki Yarlung Tsangpo Nehri’nin ‘Büyük Dirsek’ adı verilen kesimi yer alıyor. Nehir bu noktada yaklaşık 50 kilometrede 2 bin metre irtifa kaybediyor. Uzmanlara göre bu düşüş, yılda 300 milyar kilovatsaat elektrik üretme potansiyeline sahip. Bu miktar, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’nın yaklaşık üç katı.‘Güçlü ve sistematik ilerleyin’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu yıl Tibet’e yaptığı nadir ziyaretlerden birinde projenin 'kararlı, sistematik ve etkili biçimde ilerletilmesi' çağrısında bulundu. Pekin yönetimi projeyi, kömürden çıkış, elektrikli araçlar, enerji yoğun yapay zeka sistemleri ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin kilit parçası olarak görüyor.Ancak proje yalnızca bir enerji yatırımı olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlara göre bu adım, Çin’in ulusal güvenlik yaklaşımının da önemli bir parçası. Özellikle Çin-Hindistan arasında ihtilaflı olan sınır hattına yakınlığı, projeyi jeopolitik açıdan hassas kılıyor.‘En sofistike baraj sistemi’Batı basınına konuşan Washington merkezli Stimson Center’dan Brian Eyler, projeyi 'gezegenin gördüğü en sofistike ve yenilikçi baraj sistemi' olarak tanımlarken, aynı zamanda 'en riskli ve potansiyel olarak en tehlikeli' girişimlerden biri olduğunu söyledi.Planlanan sistemin, dağların altından açılacak tüneller ve birbirine bağlı beş kademeli hidroelektrik santralden oluşacağı tahmin ediliyor.Nehirden aşağıda yaşayan on milyonlarca insan, projenin tarım, balıkçılık ve taşkın dengelerini nasıl etkileyeceğinden endişeli. Hindistan basınında proje, olası bir 'su bombası' olarak nitelendiriliyor. Arunachal Pradesh Başbakanı Pema Khandu, Çin’in suyu siyasi baskı aracı olarak kullanabileceğini savunuyor.Çin Dışişleri Bakanlığı ise projeyle ilgili 'on yıllara yayılan araştırmalar yapıldığını', aşağı havza ülkelerine zarar verilmeyeceğini ve gerekli bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.

