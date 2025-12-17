https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bitcoin-dakikalar-icinde-sert-yukseldi-ayni-hizla-geri-cekildi-1101891086.html

Bitcoin dakikalar içinde sert yükseldi, aynı hızla geri çekildi

Kripto para piyasasındaki genel düşüş eğilimi havaya kısa süreli bir mola veren Bitcoin (BTC), ve çoğu altcoin dakikalar içinde birkaç bin dolar artış gösterdi. Ancak bu yükselişin aldatıcı olduğu ortaya çıktı.

Bitcoin'de bugün grafikler, birkaç dakikada yaklaşık 3 bin dolardan fazla artarak 90 bin doların hemen üzerine çıktığını gösterdi. Ancak ardından gelen düzeltme de aynı hızla gerçekleşti ve Bitcoin tekrar hareketin başladığı seviyeye geriledi. Altcoin’ler takip etti, likidasyonlar patladı Birçok altcoin de Bitcoin’i takip ederek anlık fiyat artışları ve hızlı retler yaşadı. Bu dalgalanma, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde zarar pozisyonuna neden oldu.100 binden fazla yatırımcıyı zarara uğrattıToplamda 100 binden fazla yatırımcı likidasyona uğradı. En büyük tek pozisyon ise Binance’te yaklaşık 4 milyon dolar değerindeydi.

