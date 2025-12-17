https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bitcoin-dakikalar-icinde-sert-yukseldi-ayni-hizla-geri-cekildi-1101891086.html
Bitcoin dakikalar içinde sert yükseldi, aynı hızla geri çekildi
Kripto para piyasasındaki genel düşüş eğilimi havaya kısa süreli bir mola veren Bitcoin (BTC), ve çoğu altcoin dakikalar içinde birkaç bin dolar artış gösterdi. Ancak bu yükselişin aldatıcı olduğu ortaya çıktı.
Kripto para piyasasındaki genel düşüş eğilimine kısa süreli bir mola veren Bitcoin (BTC) ve çoğu altcoin, dakikalar içinde birkaç bin dolar artış gösterdi. Ancak bu yükselişin aldatıcı olduğu ortaya çıktı ve en büyük dijital varlık, tıpkı yükseldiği gibi hızla başlangıç seviyesine geri düştü.
Bitcoin'de bugün grafikler, birkaç dakikada yaklaşık 3 bin dolardan fazla artarak 90 bin doların hemen üzerine çıktığını gösterdi.
Ancak ardından gelen düzeltme de aynı hızla gerçekleşti ve Bitcoin tekrar hareketin başladığı seviyeye geriledi.
Altcoin’ler takip etti, likidasyonlar patladı
Birçok altcoin de Bitcoin’i takip ederek anlık fiyat artışları ve hızlı retler yaşadı. Bu dalgalanma, yaklaşık 300 milyon dolar değerinde zarar pozisyonuna neden oldu.
CoinGlass verilerine göre likidasyonlarda long (alım) ve short (satış) pozisyonları arasında hemen hemen denge var: yaklaşık 140 milyon dolar long ve 152 milyon dolar short silindi.
100 binden fazla yatırımcıyı zarara uğrattı
Toplamda 100 binden fazla yatırımcı likidasyona uğradı. En büyük tek pozisyon ise Binance’te yaklaşık 4 milyon dolar değerindeydi.