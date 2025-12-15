https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/bitcoin-85-bin-dolara-indi-kripto-para-neden-dusuyor-1101829687.html
Bitcoin 85 bin dolara indi: Kripto para neden düşüyor?
Bitcoin, 15 Aralık’ta 85 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Küresel makro riskler, yüksek kaldıraçlı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
Bitcoin’in (BTC) fiyatı haftanın ilk işlem günlerinde yüzde 3 düşerek 85 bin dolar seviyelerine geriledi.Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların daha temkinli ve riskten kaçınan bir tutum benimsemesine neden oluyor. Son dönemde birçok analist ve kripto stratejisti, işlem hacimleri ve fiyatlardaki düşüşün sürmesi nedeniyle yıl sonuna doğru güçlü bir kripto rallisi yaşanacağı konusunda giderek daha şüpheci hale geldi.Düşüşte en önemli etkenlerden biri, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) olası faiz artışına yönelik beklentiler oldu. ABD tarafında ise yaklaşan enflasyon ve istihdam verileri, Fed’in para politikasına dair belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.Hafta sonuna denk gelen düşük likidite koşulları da fiyat hareketini sertleştirdi. Emir derinliğinin sınırlı olduğu bu süreçte büyük oyuncuların pozisyon azaltması volatiliteyi artırdı ve Bitcoin kısa sürede 90 bin dolardan 85 bin dolara geriledi.
