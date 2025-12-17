https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/besiktasta-rafa-silva-belirsizligi-suruyor-15-milyon-euroyu-veren-alir-1101878239.html

Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği sürüyor: 15 milyon Euro'yu veren alır

Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği sürüyor: 15 milyon Euro'yu veren alır

17.12.2025

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, takımdaki Rafa Silva belirsizliğiyle ilgili konuştu. Başkan Adalı, "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon avro bekliyoruz. Veren alır" dedi. Parayı veren alırAdalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Bir süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva ile ilgili konuşan Adalı şunları söyledi: Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçen hafta yapılan görüşmeye de değinen Serdal Adalı, "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulunun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. VAR için yabancı eğitimciler var. 1,5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

