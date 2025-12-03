https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/portekiz-basini-rafa-silvanin-gitmek-istedigi-takimi-acikladi-1101495740.html

Portekiz basını Rafa Silva'nın gitmek istediği takımı açıkladı

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En son Sergen Yalçın "Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz devam ederken Silva bireysel antremanlarına devam ediyor. Siyah Beyazlı teknik adam Sergen Yalçın 30 Kasım'da yaptığı basın toplantısında Rafa Silva problemine değinerek şunları kaydetmişti:Portekizli oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Rafa'nın sadece bir takımın formasını giymek istediği öne sürüldü. İddialar Portekiz basınından geldi. Record'da yer alan habere göre; Rafa Silva'nın Benfica'ya dönebileceği, oyuncunun Benfica dışında bir takımda forma giymek istemediği belirtildi. Benfica'nın da Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yazılırken 'bu transferin gerçekleşebilmesi için Rafa'nın bonservisinin elinde olması gerektiği' ifade edildi.Benfica Başkanı Rui Costa, Nacional maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Rafa Silva Beşiktaş'ın oyuncusu, Benfica'nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler buradaki oyuncular ve o zamana kadar her maçı kazanmalılar." diye konuştu.

