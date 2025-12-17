https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ukrayna-iflasin-esiginde-kiev-bahara-kadar-para-bulmak-zorunda-1101893373.html
‘Ukrayna iflasın eşiğinde, Kiev bahara kadar para bulmak zorunda’
‘Ukrayna iflasın eşiğinde, Kiev bahara kadar para bulmak zorunda’
Sputnik Türkiye
Associated Press (AP), Ukrayna ekonomisinin son derece kritik bir noktaya geldiğini ve ülkenin iflasın eşiğinde bulunduğunu aktardı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T22:11+0300
2025-12-17T22:11+0300
2025-12-17T22:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
uluslararası para fonu (imf)
associated press (ap)
avrupa birliği
ab
kiev
belçika
euroclear bank
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Associated Press, IMF değerlendirmelerine dayanarak verdiği haberinde, Ukrayna’nın iflasın eşiğinde olduğunu, ülkenin 2026-2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyaç duyacağını ve Kiev’in bahara kadar finansman bulması gerektiğini belirtti. AB ise bu parayı “her ne pahasına olursa olsun” temin etme sözü verdi.Haberde, “Ukrayna iflasın eşiğinde. IMF’nin değerlendirmesine göre, ülkenin 2026 ve 2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyacı olacak. Kiev parayı bahara kadar almak zorunda. AB, bu kaynakları ‘her ne pahasına olursa olsun’ bulma sözü verdi” ifadeleri yer aldı.Ukrayna’ya finansman sağlanması konusunda Avrupa’nın önünde iki temel seçenek olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: Haberde ayrıca, hangi seçeneğin tercih edileceğine ilişkin kararın, hem siyasi hem de hukuki açıdan ciddi tartışmalara yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
ukrayna
kiev
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, uluslararası para fonu (imf), associated press (ap), avrupa birliği, ab, kiev, belçika, euroclear bank, brüksel, avrupa
ukrayna, uluslararası para fonu (imf), associated press (ap), avrupa birliği, ab, kiev, belçika, euroclear bank, brüksel, avrupa
‘Ukrayna iflasın eşiğinde, Kiev bahara kadar para bulmak zorunda’
Associated Press (AP), Ukrayna ekonomisinin son derece kritik bir noktaya geldiğini ve ülkenin iflasın eşiğinde bulunduğunu aktardı.
Associated Press, IMF değerlendirmelerine dayanarak verdiği haberinde, Ukrayna’nın iflasın eşiğinde olduğunu, ülkenin 2026-2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyaç duyacağını ve Kiev’in bahara kadar finansman bulması gerektiğini belirtti. AB ise bu parayı “her ne pahasına olursa olsun” temin etme sözü verdi.
Haberde, “Ukrayna iflasın eşiğinde. IMF’nin değerlendirmesine göre, ülkenin 2026 ve 2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyacı olacak. Kiev parayı bahara kadar almak zorunda. AB, bu kaynakları ‘her ne pahasına olursa olsun’ bulma sözü verdi” ifadeleri yer aldı.
Ukrayna’ya finansman sağlanması konusunda Avrupa’nın önünde iki temel seçenek olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
AB’nin önünde bu finansmanı sağlama konusunda iki temel seçenek duruyor: Ukrayna’ya dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi sağlamak, ya da tüm AB ülkelerinin ortaklaşa yükümlülük üstlendiği bir borçlanma mekanizmasına giderek toplu kredi almak.
Haberde ayrıca, hangi seçeneğin tercih edileceğine ilişkin kararın, hem siyasi hem de hukuki açıdan ciddi tartışmalara yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Dondurulmuş Rus varlıkları
Avrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.
Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.