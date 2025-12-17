https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ukrayna-iflasin-esiginde-kiev-bahara-kadar-para-bulmak-zorunda-1101893373.html

‘Ukrayna iflasın eşiğinde, Kiev bahara kadar para bulmak zorunda’

‘Ukrayna iflasın eşiğinde, Kiev bahara kadar para bulmak zorunda’

Sputnik Türkiye

Associated Press (AP), Ukrayna ekonomisinin son derece kritik bir noktaya geldiğini ve ülkenin iflasın eşiğinde bulunduğunu aktardı. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T22:11+0300

2025-12-17T22:11+0300

2025-12-17T22:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

uluslararası para fonu (imf)

associated press (ap)

avrupa birliği

ab

kiev

belçika

euroclear bank

brüksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png

Associated Press, IMF değerlendirmelerine dayanarak verdiği haberinde, Ukrayna’nın iflasın eşiğinde olduğunu, ülkenin 2026-2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyaç duyacağını ve Kiev’in bahara kadar finansman bulması gerektiğini belirtti. AB ise bu parayı “her ne pahasına olursa olsun” temin etme sözü verdi.Haberde, “Ukrayna iflasın eşiğinde. IMF’nin değerlendirmesine göre, ülkenin 2026 ve 2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya ihtiyacı olacak. Kiev parayı bahara kadar almak zorunda. AB, bu kaynakları ‘her ne pahasına olursa olsun’ bulma sözü verdi” ifadeleri yer aldı.Ukrayna’ya finansman sağlanması konusunda Avrupa’nın önünde iki temel seçenek olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: Haberde ayrıca, hangi seçeneğin tercih edileceğine ilişkin kararın, hem siyasi hem de hukuki açıdan ciddi tartışmalara yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.Dondurulmuş Rus varlıklarıAvrupa Komisyonu, 18–19 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde, yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılması konusunda üye ülkelerden resmi onay almayı hedefliyor.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 185 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

ukrayna

kiev

belçika

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, uluslararası para fonu (imf), associated press (ap), avrupa birliği, ab, kiev, belçika, euroclear bank, brüksel, avrupa