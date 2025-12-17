Türkiye
Bakan Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu’nun detaylarını açıkladı: 14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü geliyor
Bakan Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu’nun detaylarını açıkladı: 14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi'nin ayrıntılarını açıkladı. Yalova-İzmit arasında inşa edilecek otoyolun... 17.12.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi ile 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine daha verimli entegre olacağını bildirdi. Projenin, Marmara Bölgesi’ndeki sanayi ve lojistik altyapıyı güçlendirmesi hedefleniyor.'Karayolu taşımacılığı daha etkin olacak'Yalova ile İzmit arasında hayata geçirilecek projeye ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, entegrasyonun artmasıyla birlikte taşımacılıkta önemli kazanımlar sağlanacağını vurguladı. Uraloğlu, “Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak.” ifadesini kullandı.78 kilometrelik dev projeBakan Uraloğlu, otoyolun teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik.”Güzergâh Yalova’dan İzmit’e uzanacakProjeye ilişkin güzergâh detaylarını da aktaran Uraloğlu, otoyolun Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacağını söyledi. Hat, doğu istikametinde ilerleyerek Valideköprü köyünde İznik-Altınova Yolu’nu kesecek ve Gölcük’ün güneyine ulaşacak.14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprüProjenin önemli mühendislik yapıları içerdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:“Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak. Proje kapsamında 14 kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz.”
Bakan Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu’nun detaylarını açıkladı: 14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi’nin ayrıntılarını açıkladı. Yalova-İzmit arasında inşa edilecek otoyolun, Kocaeli, Bursa ve Sakarya’nın entegrasyonunu güçlendireceği belirtildi. Proje kapsamında 14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi ile 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine daha verimli entegre olacağını bildirdi. Projenin, Marmara Bölgesi’ndeki sanayi ve lojistik altyapıyı güçlendirmesi hedefleniyor.

'Karayolu taşımacılığı daha etkin olacak'

Yalova ile İzmit arasında hayata geçirilecek projeye ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, entegrasyonun artmasıyla birlikte taşımacılıkta önemli kazanımlar sağlanacağını vurguladı. Uraloğlu, “Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak.” ifadesini kullandı.

78 kilometrelik dev proje

Bakan Uraloğlu, otoyolun teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik.”

Güzergâh Yalova’dan İzmit’e uzanacak

Projeye ilişkin güzergâh detaylarını da aktaran Uraloğlu, otoyolun Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacağını söyledi. Hat, doğu istikametinde ilerleyerek Valideköprü köyünde İznik-Altınova Yolu’nu kesecek ve Gölcük’ün güneyine ulaşacak.

14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü

Projenin önemli mühendislik yapıları içerdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak. Proje kapsamında 14 kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz.”
