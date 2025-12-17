https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1101892227.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul’da söz alan... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumaya kararlı olduklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

