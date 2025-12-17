Türkiye
Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1101892227.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul'da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret hakkında konuştu.
türki̇ye
tbmm
vedat işıkhan
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari geçim i̇ndirimi (agi̇)
asgari ücret zammı 2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumaya kararlı olduklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/milyonlarca-kisinin-bekledigi-asgari-ucretle-ilgili-bakan-isikhandan-yeni-aciklama---1101864896.html
türki̇ye
SON HABERLER
tbmm, vedat işıkhan, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), asgari ücret zammı 2025
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

20:40 17.12.2025
TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret hakkında konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.
Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumaya kararlı olduklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
EKONOMİ
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
11:08
