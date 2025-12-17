https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1101892227.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul'da söz alan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumaya kararlı olduklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret hakkında konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.
Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumaya kararlı olduklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.