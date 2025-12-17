https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ara-transfer-donemi-yaklasti-kulisler-hareketlendi-fenerbahce-ve-galatasarayin-hedefinde-ayni-isim-1101859962.html

Ara transfer dönemi yaklaştı, kulisler hareketlendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde aynı isim var

Ara transfer dönemi yaklaştı, kulisler hareketlendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde aynı isim var

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın hamle yapacağı öne... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T08:08+0300

2025-12-17T08:08+0300

2025-12-17T08:08+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

bayern münih

leroy sane

domenico tedesco

leon goretzka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101860192_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_ff3b580dccabe733d49661f5619579a9.jpg

Trendyol Süper Lig'de ocak ayı yaklaşırken transfer piyasası da kulisler de hareketlendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya devi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka için kıyasıya yarışa girdiği gündem oldu. Alman basınından Bild'in podcastı Bayern Insider’ın haberine göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Goretzka’yı kadrosuna katmak istiyor.Leon Goretzka’nın sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Bayern Münih'in, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını yenilemeyeceği ve ancak yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağı konuşuluyordu. Tüm bunlar yaşanırken Goretzka, sosyal medya hesaplarındaki Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Alman basını, Bayern Münih yönetiminin deneyimli oyuncudan ocak ayında takımdan ayrılmasını istediği ve yıldız futbolcunun da bu sebeple paylaşımlarını kaldırdığını öne sürdü.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçen sezondan beri Leon Goretzka’nın peşinde olduğu basına yansımıştı. Yaşanan son gelişmenin ardından her iki kulübünde oyuncuyu takibe aldığı gündem oldu. Fenerbahçe’nin teknik adamı Domenico Tedesco, Schalke’deyken başarılı oyuncunun hocalığını yapmıştı. Galatasaray'ın yıldızlardan Leroy Sane ise Leon Goretzka'nın eski takım arkadaşı. 30 yaşındaki Leon Goretzka’nın piyasa değeri 22 milyon euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ergin-ataman-fenerbahce-taraftarina-tepki-gosterdi-87-yasindaki-anneme-kufur-ettiler-1101857657.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, bayern münih, leroy sane, domenico tedesco, leon goretzka