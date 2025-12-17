https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ara-transfer-donemi-yaklasti-kulisler-hareketlendi-fenerbahce-ve-galatasarayin-hedefinde-ayni-isim-1101859962.html
Ara transfer dönemi yaklaştı, kulisler hareketlendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde aynı isim var
Ara transfer dönemi yaklaştı, kulisler hareketlendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde aynı isim var
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın hamle yapacağı öne... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de ocak ayı yaklaşırken transfer piyasası da kulisler de hareketlendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya devi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka için kıyasıya yarışa girdiği gündem oldu. Alman basınından Bild'in podcastı Bayern Insider'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.Leon Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Bayern Münih'in, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını yenilemeyeceği ve ancak yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağı konuşuluyordu. Tüm bunlar yaşanırken Goretzka, sosyal medya hesaplarındaki Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Alman basını, Bayern Münih yönetiminin deneyimli oyuncudan ocak ayında takımdan ayrılmasını istediği ve yıldız futbolcunun da bu sebeple paylaşımlarını kaldırdığını öne sürdü.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçen sezondan beri Leon Goretzka'nın peşinde olduğu basına yansımıştı. Yaşanan son gelişmenin ardından her iki kulübünde oyuncuyu takibe aldığı gündem oldu. Fenerbahçe'nin teknik adamı Domenico Tedesco, Schalke'deyken başarılı oyuncunun hocalığını yapmıştı. Galatasaray'ın yıldızlardan Leroy Sane ise Leon Goretzka'nın eski takım arkadaşı. 30 yaşındaki Leon Goretzka'nın piyasa değeri 22 milyon euro.
Trendyol Süper Lig'de ocak ayı yaklaşırken transfer piyasası da kulisler de hareketlendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya devi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka için kıyasıya yarışa girdiği gündem oldu.
Alman basınından Bild'in podcastı Bayern Insider’ın haberine göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Goretzka’yı kadrosuna katmak istiyor.
Leon Goretzka’nın sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Bayern Münih'in, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını yenilemeyeceği ve ancak yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağı konuşuluyordu.
Tüm bunlar yaşanırken Goretzka, sosyal medya hesaplarındaki Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Alman basını, Bayern Münih yönetiminin deneyimli oyuncudan ocak ayında takımdan ayrılmasını istediği ve yıldız futbolcunun da bu sebeple paylaşımlarını kaldırdığını öne sürdü.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçen sezondan beri Leon Goretzka’nın peşinde olduğu basına yansımıştı. Yaşanan son gelişmenin ardından her iki kulübünde oyuncuyu takibe aldığı gündem oldu.
Fenerbahçe’nin teknik adamı Domenico Tedesco, Schalke’deyken başarılı oyuncunun hocalığını yapmıştı. Galatasaray'ın yıldızlardan Leroy Sane ise Leon Goretzka'nın eski takım arkadaşı.
30 yaşındaki Leon Goretzka’nın piyasa değeri 22 milyon euro.