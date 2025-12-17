https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/500-bin-sosyal-konut-basvurularinda-son-gunler-basvuru-nasil-yapilir-odeme-plani-nasil-kuralar-ne-1101859623.html

500 bin sosyal konut başvurularında son günler: Başvuru nasıl yapılır? Ödeme planı nasıl? Kuralar ne zaman?

500 bin sosyal konut başvurularında son günler: Başvuru nasıl yapılır? Ödeme planı nasıl? Kuralar ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi için başvurularda sona yaklaşıldı. e-Devlet üzerinden başvurular yarın tamamlanırken, banka başvuruları 19 Aralık Cuma günü sona erecek... 17.12.2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi için başvurular devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan projede başvuru süreci ve şartlar netleşti.Başvuruda son iki gün500 bin sosyal konut için başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla ise 19 Aralık’a kadar yapılabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kuralar 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar sürecek.Kimler başvurabilir?Projeden yararlanmak isteyenlerin 18 yaşını tamamlamış ve son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için 145 bin lirayı, diğer iller için 127 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.Başvuru yapılacak il, ilçe veya beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak gerekiyor. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıtlı olma ya da en az 1 yıl ikamet şartı aranırken, şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri için proje ilinde en az 3 yıl ikamet şartı bulunuyor.TOKİ sözleşmesi detayıBaşvuru sahiplerinin, kendileri, eşleri ve çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve TOKİ ile daha önce yapılmış bir sözleşmesinin olmaması gerekiyor. Hisseli tapularda ise vatandaşların sahip olduğu hissenin değerinin 1 milyon lirayı geçmemesi şartı aranıyor."Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Ödeme planları nasıl?Ödeme planları Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi. İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi. Gençler ve emekliler için yüzde 20 kontenjan Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.500 bin sosyal konut için e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?Başvuru sahibi;

