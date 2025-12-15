https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/bursada-okul-muduru-ogrenci-yere-firlatti-mudur-gorevden-uzaklastirildi-1101829122.html

Bursa'da okul müdürü öğrenciyi yere fırlattı: Müdür görevden uzaklaştırıldı

Bursa'da bir öğrenciyi yakasından tutarak ittiği ve düşmesine neden olduğu iddia edilen okul müdür vekilinin görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda görev yapan müdür vekili, bir öğrenciyi kıyafetinden tutarak itip yere düşürdü.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, basına yansıyan görüntü ve haberler üzerine söz konusu personel hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, okul müdür vekilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kaymakamlık kararıyla görevden alındığı ifade edildi.Olayla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini vurguladı.

