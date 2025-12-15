Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/bursada-okul-muduru-ogrenci-yere-firlatti-mudur-gorevden-uzaklastirildi-1101829122.html
Bursa'da okul müdürü öğrenciyi yere fırlattı: Müdür görevden uzaklaştırıldı
Bursa'da okul müdürü öğrenciyi yere fırlattı: Müdür görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir öğrenciyi yakasından tutarak ittiği ve düşmesine neden olduğu iddia edilen okul müdür vekilinin görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T23:03+0300
2025-12-15T23:10+0300
türki̇ye
bursa
i̇negöl
müdür
müdür yardımcılığı
okul
okul müdürü
şiddet
çocuğa şiddet
şiddet olayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c804efca0602074b2328dbd417f98d10.jpg
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda görev yapan müdür vekili, bir öğrenciyi kıyafetinden tutarak itip yere düşürdü.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, basına yansıyan görüntü ve haberler üzerine söz konusu personel hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, okul müdür vekilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kaymakamlık kararıyla görevden alındığı ifade edildi.Olayla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/istanbul-erkek-lisesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-okul-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1101772451.html
türki̇ye
bursa
i̇negöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e55c5dde915586bd96184bb4275cc500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, i̇negöl, müdür, müdür yardımcılığı, okul, okul müdürü, şiddet, çocuğa şiddet, şiddet olayları
bursa, i̇negöl, müdür, müdür yardımcılığı, okul, okul müdürü, şiddet, çocuğa şiddet, şiddet olayları

Bursa'da okul müdürü öğrenciyi yere fırlattı: Müdür görevden uzaklaştırıldı

23:03 15.12.2025 (güncellendi: 23:10 15.12.2025)
© AAMEB
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© AA
Abone ol
Bursa'da bir öğrenciyi yakasından tutarak ittiği ve düşmesine neden olduğu iddia edilen okul müdür vekilinin görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda görev yapan müdür vekili, bir öğrenciyi kıyafetinden tutarak itip yere düşürdü.
İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, basına yansıyan görüntü ve haberler üzerine söz konusu personel hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, okul müdür vekilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kaymakamlık kararıyla görevden alındığı ifade edildi.
Olayla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini vurguladı.
İstanbul Erkek Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2025
TÜRKİYE
İstanbul Erkek Lisesi soruşturmasında yeni gelişme: Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı
13 Aralık, 14:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала