https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ankarada-kritik-gorusme-disisleri-bakani-fidan-tom-barracki-kabul-etti-1101845255.html

Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan, Tom Barrack’ı kabul etti

Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Fidan, Tom Barrack’ı kabul etti

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T14:02+0300

2025-12-16T14:02+0300

2025-12-16T14:02+0300

dünya

hakan fidan

tom barrack

abd

suriye

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101845101_55:0:606:310_1920x0_80_0_0_0e0a543590c0bcb0a53a7ff39a44a5a8.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüştü.Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Ancak, görüşme öncesi Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/abdnin-suriye-temsilcisi-barrack-israil-basbakani-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-1101817088.html

abd

suriye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, tom barrack, abd, suriye, gazze