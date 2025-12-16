https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/unlu-markalarin-isimlerini-tasiyan-tonlarca-sahte-deterjan-ele-gecirildi-uc-supheli-gozaltina-1101853805.html

Ünlü markaların isimlerini taşıyan tonlarca sahte deterjan ele geçirildi: Üç şüpheli gözaltına alındı

Ünlü markaların isimlerini taşıyan tonlarca sahte deterjan ele geçirildi: Üç şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Muş'ta düzenlenen bir operasyonda ünlü markaların isimleriyle üretilmiş tonlarca temizlik malzemesi ele geçirildi. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T20:40+0300

2025-12-16T20:40+0300

2025-12-16T20:43+0300

türki̇ye

muş

çamaşır deterjanı

sahte deterjan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101092390_0:168:1024:744_1920x0_80_0_0_2452ed7ff394add786fdf9f7f7a7ead2.png

Muş'ta jandarma ekiplerince sahte temizlik ürünlerine yönelik yürütülen çalışmada kiralık bir depoda sahte temizlik ürünleri bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda depodan çıkış yapan bir kamyoneti takibe aldı. Durdurulan kamyonette ünlü markaların isimlerini taşıyan tonlarca ürün bulundu.9 ton 490 kilo deterjan, 5 bin 396 kutu şampuan, 1800 kutu bulaşık deterjanı, 1170 kutu çamaşır yumuşatıcısının yanı sıra 221adet taklit kazak ele geçirildi.Konuyla ilgili açıklamayı yapan valilikten sahte deterjanların hangi markaların isimiyle üretildiği bilgisi paylaşılmadı.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/carpisma-saati-uyariyor-uydular-kontrolden-cikarsa-3-gun-icinde-baslayabilir-1101853250.html

türki̇ye

muş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muş, çamaşır deterjanı, sahte deterjan