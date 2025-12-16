https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/unlu-markalarin-isimlerini-tasiyan-tonlarca-sahte-deterjan-ele-gecirildi-uc-supheli-gozaltina-1101853805.html
Ünlü markaların isimlerini taşıyan tonlarca sahte deterjan ele geçirildi: Üç şüpheli gözaltına alındı
Muş'ta düzenlenen bir operasyonda ünlü markaların isimleriyle üretilmiş tonlarca temizlik malzemesi ele geçirildi.
2025-12-16T20:40+0300
2025-12-16T20:40+0300
2025-12-16T20:43+0300
Muş'ta jandarma ekiplerince sahte temizlik ürünlerine yönelik yürütülen çalışmada kiralık bir depoda sahte temizlik ürünleri bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda depodan çıkış yapan bir kamyoneti takibe aldı. Durdurulan kamyonette ünlü markaların isimlerini taşıyan tonlarca ürün bulundu.9 ton 490 kilo deterjan, 5 bin 396 kutu şampuan, 1800 kutu bulaşık deterjanı, 1170 kutu çamaşır yumuşatıcısının yanı sıra 221adet taklit kazak ele geçirildi.Konuyla ilgili açıklamayı yapan valilikten sahte deterjanların hangi markaların isimiyle üretildiği bilgisi paylaşılmadı.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
20:40 16.12.2025 (güncellendi: 20:43 16.12.2025)
