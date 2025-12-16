https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ukraynada-bulunan-15-rus-vatandasi-aileleriyle-belarusta-yeniden-bulustu-1101852300.html
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus sınırında gerçekleştirilen insani organizasyonla aileleriyle yeniden bir araya geldi. Görüşme, Rusya İnsan Hakları... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T18:39+0300
2025-12-16T18:39+0300
2025-12-16T18:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
tatyana moskolkova
uluslararası kızılhaç komitesi
rusya
belarus
ukrayna
moskova
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094150943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0f0891ca0a9cd9b9b1b0c48adf67f354.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus-Ukrayna sınırında düzenlenen özel bir insani çalışma sonucu yakınlarıyla yeniden buluştu. Aile birleşimi, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda sağlandı.Teslim alınan kişilerin en kısa sürede memleketlerine ve ailelerinin yaşadığı adreslere sevk edileceği bildirildi.Moskalkova, daha önce yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında altı aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin sonucunda aile birleşimlerine ilişkin somut bir işleyiş modeli geliştirildiğini belirtmiş, aynı çerçevede, 15 Ukraynalının dayakınlarına kavuşmak üzere Ukrayna’ya gönderileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ryabkov-ukrayna-krizi-cozum-esiginde-1101840575.html
rusya
belarus
ukrayna
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094150943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9b438677f8d6a65c3a4713887789fdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tatyana moskolkova, uluslararası kızılhaç komitesi, rusya, belarus, ukrayna, moskova, kiev
tatyana moskolkova, uluslararası kızılhaç komitesi, rusya, belarus, ukrayna, moskova, kiev
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu
Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus sınırında gerçekleştirilen insani organizasyonla aileleriyle yeniden bir araya geldi. Görüşme, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova'nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla gerçekleşti.
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus-Ukrayna sınırında düzenlenen özel bir insani çalışma sonucu yakınlarıyla yeniden buluştu. Aile birleşimi, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda sağlandı.
Teslim alınan kişilerin en kısa sürede memleketlerine ve ailelerinin yaşadığı adreslere sevk edileceği bildirildi.
Moskalkova, daha önce yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında altı aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin sonucunda aile birleşimlerine ilişkin somut bir işleyiş modeli geliştirildiğini belirtmiş, aynı çerçevede, 15 Ukraynalının dayakınlarına kavuşmak üzere Ukrayna’ya gönderileceğini ifade etmişti.