Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu
16.12.2025
2025-12-16T18:39+0300
2025-12-16T18:39+0300
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus-Ukrayna sınırında düzenlenen özel bir insani çalışma sonucu yakınlarıyla yeniden buluştu. Aile birleşimi, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda sağlandı.Teslim alınan kişilerin en kısa sürede memleketlerine ve ailelerinin yaşadığı adreslere sevk edileceği bildirildi.Moskalkova, daha önce yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında altı aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin sonucunda aile birleşimlerine ilişkin somut bir işleyiş modeli geliştirildiğini belirtmiş, aynı çerçevede, 15 Ukraynalının dayakınlarına kavuşmak üzere Ukrayna’ya gönderileceğini ifade etmişti.
Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu

18:39 16.12.2025
Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus sınırında gerçekleştirilen insani organizasyonla aileleriyle yeniden bir araya geldi. Görüşme, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova'nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla gerçekleşti.
Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus-Ukrayna sınırında düzenlenen özel bir insani çalışma sonucu yakınlarıyla yeniden buluştu. Aile birleşimi, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda sağlandı.
Teslim alınan kişilerin en kısa sürede memleketlerine ve ailelerinin yaşadığı adreslere sevk edileceği bildirildi.
Moskalkova, daha önce yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında altı aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin sonucunda aile birleşimlerine ilişkin somut bir işleyiş modeli geliştirildiğini belirtmiş, aynı çerçevede, 15 Ukraynalının dayakınlarına kavuşmak üzere Ukrayna’ya gönderileceğini ifade etmişti.
UKRAYNA KRİZİ
Ryabkov: Ukrayna krizi çözüm eşiğinde
UKRAYNA KRİZİ
Ryabkov: Ukrayna krizi çözüm eşiğinde
11:47
