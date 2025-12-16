https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ukraynada-bulunan-15-rus-vatandasi-aileleriyle-belarusta-yeniden-bulustu-1101852300.html

Ukrayna'da bulunan 15 Rus vatandaşı aileleriyle Belarus'ta yeniden buluştu

Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna’da bulunan 15 Rus vatandaşı, Belarus-Ukrayna sınırında düzenlenen özel bir insani çalışma sonucu yakınlarıyla yeniden buluştu. Aile birleşimi, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’nın katılımı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda sağlandı.Teslim alınan kişilerin en kısa sürede memleketlerine ve ailelerinin yaşadığı adreslere sevk edileceği bildirildi.Moskalkova, daha önce yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında altı aydan fazla bir süredir sürdürülen müzakerelerin sonucunda aile birleşimlerine ilişkin somut bir işleyiş modeli geliştirildiğini belirtmiş, aynı çerçevede, 15 Ukraynalının dayakınlarına kavuşmak üzere Ukrayna’ya gönderileceğini ifade etmişti.

