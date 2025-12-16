https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ryabkov-ukrayna-krizi-cozum-esiginde-1101840575.html

Ryabkov: Ukrayna krizi çözüm eşiğinde

Ryabkov: Ukrayna krizi çözüm eşiğinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, tarafların Ukrayna krizini çözüme kavuşturma eşiğinde bulunduğunu belirtti. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T11:47+0300

2025-12-16T11:47+0300

2025-12-16T11:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

ukrayna

abd

nato

abc

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg

ABD’nin ABC televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tarafların Ukrayna’da çözüme yakın olup olmadığı sorusuna, “Bu korkunç krizi çözmenin eşiğinde olduğumuza oldukça eminiz” dedi.“Çatışmanın temel nedenlerini ele alan gerçekten kalıcı bir çözüm elde etmek istiyorsak, ne kadar çok beklersek o kadar zor olur” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın toplamda beş talebi olduğunu ve bu konuda hiçbir şekilde taviz veremeyeceklerini dile getiren Ryabkov, “Ukrayna topraklarında NATO birliklerinin bulunmasına hiçbir zaman, hiçbir koşulda onay vermeyeceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz ve hatta bununla tatmin olmayacağız” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Ukrayna'da yaptığımız her şeyin amacı, Rusların en azından bir kısmının, büyük bir kısmının, ait oldukları yerde, yani Rusya'da, bulunmalarının daha iyi olmasını sağlamak” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rusyada-drujba-petrol-boru-hattina-yonelik-saldiri-onlendi-1101837875.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, ukrayna, abd, nato, abc