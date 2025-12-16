https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ryabkov-ukrayna-krizi-cozum-esiginde-1101840575.html
Ryabkov: Ukrayna krizi çözüm eşiğinde
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, tarafların Ukrayna krizini çözüme kavuşturma eşiğinde bulunduğunu belirtti.
ABD'nin ABC televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tarafların Ukrayna'da çözüme yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu korkunç krizi çözmenin eşiğinde olduğumuza oldukça eminiz" dedi."Çatışmanın temel nedenlerini ele alan gerçekten kalıcı bir çözüm elde etmek istiyorsak, ne kadar çok beklersek o kadar zor olur" diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'nın toplamda beş talebi olduğunu ve bu konuda hiçbir şekilde taviz veremeyeceklerini dile getiren Ryabkov, "Ukrayna topraklarında NATO birliklerinin bulunmasına hiçbir zaman, hiçbir koşulda onay vermeyeceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz ve hatta bununla tatmin olmayacağız" ifadesini kullandı.Rus diplomat, "Ukrayna'da yaptığımız her şeyin amacı, Rusların en azından bir kısmının, büyük bir kısmının, ait oldukları yerde, yani Rusya'da, bulunmalarının daha iyi olmasını sağlamak" diye ekledi.
11:47 16.12.2025
ABD’nin ABC televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tarafların Ukrayna’da çözüme yakın olup olmadığı sorusuna, “Bu korkunç krizi çözmenin eşiğinde olduğumuza oldukça eminiz” dedi.
“Çatışmanın temel nedenlerini ele alan gerçekten kalıcı bir çözüm elde etmek istiyorsak, ne kadar çok beklersek o kadar zor olur” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
2022'de her şeyi çözüme kavuşturmaya çok yakındık, ancak şimdi işler çok daha karmaşık ve yaklaşımlardaki farklılıklar da açıkça ortada. Ancak bu, farklılıkların üstesinden gelmek için çabalarımızı ikiye katlamamız gerektiği anlamına geliyor ve biz bunu yapmaya hazırız.
Rusya’nın toplamda beş talebi olduğunu ve bu konuda hiçbir şekilde taviz veremeyeceklerini dile getiren Ryabkov, “Ukrayna topraklarında NATO birliklerinin bulunmasına hiçbir zaman, hiçbir koşulda onay vermeyeceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz ve hatta bununla tatmin olmayacağız” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Ukrayna'da yaptığımız her şeyin amacı, Rusların en azından bir kısmının, büyük bir kısmının, ait oldukları yerde, yani Rusya'da, bulunmalarının daha iyi olmasını sağlamak” diye ekledi.