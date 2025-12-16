https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ukrayna-parlamentosunda-kavga-milletvekilleri-arasinda-itis-kakis-yasandi-1101848673.html

Ukrayna parlamentosunda kavga: Milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da Milletvekili Bezuglaya’nın kürsüyü işgal etmesi nedeniyle parlamenterler arasında itiş kakış yaşandı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Maryana Bezuglaya'nın kürsüyü işgal etmesi nedeniyle parlamenterler birbirilerine girdi.9 Aralık'ta Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırkskiy’in görevden alınmasını talep ederek grev başlatan ve salondaki tüm parlamento faaliyetlerini bloke edeceğini belirten Bezuglaya, bugünkü oturumdan önce kürsüye çıkarak, ‘Sırskiy İstifa’ ve ‘Yalanlar Cephede Öldürür’ sloganlı posterler astı.Milletvekillerinden birkaçı posterleri yırtmaya kalkışınca, Bezuglya ile bu kişlerir arasında itiş kakış yaşandı.Bezuglaya geçen ay, Vladimir Zelenskiy ofisinin başkanı Andrey Yermak'ı görevden alana kadar parlamentoda oy kullanmayacağını açıklamış, diğer vekillere de aynı şekilde hareket etme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy, 28 Kasım'da Yermak'ı görevden alan kararnameyi imzalamıştı.

